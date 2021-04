Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 27 martie – 2 aprilie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Calea lui Traian și Danil Ionescu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

• s-a ridicat la cotă cămin de canalizare pe strada Mihai Eminescu;

• s-a igienizat perimetrul rezervorului Petrișor;

• s-a înlocuit hidrant subteran Dn 80 pe strada Ștrandului;

• s-au montat 100 metri țeavă rețea apă PEHD Dn 110 și s-au executat șapte branșamente apă pe strada Intrarea Poenari;

• s-au identificat cămine de canalizare pe strada Decebal – DSP Vâlcea;

• s-a curățat cheson pe bulevardul Dem Rădulescu;

• s-a înlocuit piesă suport pe strada Decebal;

• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;

• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;

• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada strada Henri Coandă – blocul S2, scările B și C, strada Ion Referendaru – blocul I3, scările A,B si C, strada Decebal – blocurile D9 și H1, strada I. L. Caragiale – blocul A34/II, strada Lucian Blaga – blocul A33, scările B și C, Aleea Olănești – blocul 9, strada Stolniceni, str. Kalamata, bulevardul Tineretului – bloc S2, scara E, strada General Magheru – bloc S1, scara G, Aleea Stejarului – blocul B1, scara A, strada Nicolae Iorga – blocul A24/III, scara B, strada Calea lui Traian – blocul 15, strada Independenței – blocurile 8, 9 și 10, bulevardul Dem Rădulescu, strada Gib Mihăescu – blocul A14, scările C și D, Aleea Mioriței – bloc P4 și strada Știrbei Vodă.

64 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 64 de apometre, dintre care 57 verificate și înlocuite și șapte montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate șapte lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 35 avize de amplasament și trei avize tehnice.

Sursă foto: Arhivă

• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA