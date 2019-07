Senzațional! „Suveraniștii” lui Pleșoianu din Vâlcea au grup de susținere pe rețelele sociale

Advertisements

• rebelul susținut de trustul Intact este aproape de o evadare din partid după nominalizarea Vioricăi Dăncilă drept candidatul PSD la prezidențiale

S-a terminat! PSD are propriul candidat pentru bătălia Cotrocenilor din luna noiembrie. Prima femeie social-democrată ajunsă premier va fi și cea dintâi care să se lupte pentru locul I în stat. Anunțul oficial a venit marți, în urma unei ședințe de Comitet Executiv unde numai doi social-democrați (din adunare) s-au opus.

Nominalizarea a avut efecte diverse printre soldații vâlceni ai „Armatei Roșii” pentru că energicul Liviu Pleșoianu se bucura și se bucură în continuare de un mare respect și admirație. Și asta, mai ales, după discursul de la congresul organizat la finele lunii iunie unde a fost singurul vorbitor ovaționat la scenă deschisă. O altă dovadă clară în acest sens stă și formarea unor grupuri de susținere pe mai multe rețele de socializare unde susținătorii acestuia se autodefinesc drept „suveraniști”, adică anti-europeni, și așteaptă doar un semn pentru a trece la crearea unei noi formațiuni. Printre zecile de susținători virtuali se numără și câțiva primari. Și nu toți din PSD! Părerea acestora este clar conturată: singurul „intrus” care ar fi putut strica jocurile deja aranjate pentru un al doilea mandat pentru Johannis era Pleșoianu! Fără el, „blatul” din noiembrie este o pierdere de timp cu câștigător deja știut…

Marți seara, târziu, Pleșoianu a postat un mesaj care seamănă cu o scrisoare de adio față de PSD: „Viorica Dăncilă va candida din partea partidului CEX. Eu voi candida din partea românilor, a oamenilor care au crezut și în 2012, și în 2016 în posibilitatea: de a ne ridica din genunchi (nu de a lustrui fericiți pantofii altora); de a avea o justiție adevărată (nu una care distruge sufletul unui copil târându-l pe jos la propriu); de a reașeza România în destinul său de țară menită să creeze punți între țări (nu de stat vasal mulțumit să fie mereu mutat de alții pe o tablă de șah ce nu-i aparține); de a reașeza ființa omenească în centru și de a reumaniza profund societatea, politica, educația, relațiile de muncă (nu de a continua să construim castele de nisip care se vor răsturna la cea mai mică adiere de vânt); de a face politica OMULUI LIBER (…).

Voi candida ca independent la alegerile prezidențiale din acest an, cu susținerea tuturor celor care cred în acest mesaj! La 30 de ani de la Revoluție, FIE să triumfe curajul, nu frica, FIE să triumfe dreptatea, nu injustiția, FIE să triumfe vorba LIBERĂ a OMULUI LIBER, nu tăcerea vinovată, FIE să triumfe ROMÂNIA, nu… «Românica»!”.

De adăugat că mișcarea suveranistă există deja în Parlamentul European întrunind 31 de partide din 24 de țări ale UE, catalizate de liderii Matteo Salvini și Marine Le Pen. În România, până acum, un discurs anti-UE pe față au avut doar Liviu Pleșoianu și Cătălin Cherecheș, primarul din Baia Mare. În fapt, în jurul acestor doi tineri politicieni se preconizează și viitoarea construcție politică.

„Pleșoianu l-ar fi putut ciufuli bine pe Johannis la dezbaterile pentru Cotroceni. E tânăr pentru politică, are vână cât cuprinde și în mod sigur ar fi mobilizat întregul partid și mai ales pe cei mai tineri la luptă. Putea fi un Che Guevara al nostru… Mare păcat dacă pleacă!” – primar PSD.

„Dintre tot ce are PSD-ul în vitrină era cam singura prezență proaspătă și cu discurs viguros. Dacă ajungea să fie nominalizat, ar fi avut șanse reale să intre în turul II.” – primar PNL.