Senzațional! Dosarul CET Govora, reluat de la zero…

• după ce Dan Şova a fost condamnat definitiv la trei ani cu executare, dosarul se va rejudeca de la zero, în urma deciziei CCR – ÎCCJ

Un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis luni o contestaţie depusă de Dan Şova şi a dispus ca dosarul „CET Govora”, în care fostul senator avea o condamnare definitivă de trei ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă, să se rejudece de la zero, ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale privind completurile specializate, informează Agerpres.

Instanţa a mai dispus ca dosarul să fie trimis la Curtea de Apel Bucureşti, deoarece Dan Şova nu mai are calitatea de senator, el fiind avocat. Decizia a fost luată cu o majoritate de patru voturi, unul dintre judecători făcând opinie separată, în sensul suspendării procesului şi sesizării Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Dan Şova a fost eliberat din penitenciar în decembrie 2018, după ce Curtea Constituţională a constatat nelegalitatea constituirii completurilor de 5 judecători de la Instanţa supremă.

Pe 3 iulie 2019, CCR a constatat existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, generat de neconstituirea de către Instanţa supremă a completurilor specializate pentru judecarea infracţiunilor de corupţie. În urma acestei decizii, toate dosarele soluţionate de completurile de 3 judecători de la Instanţa supremă, înainte de 23 ianuarie 2019, care nu au o decizie definitivă sau au o sentinţă definitivă, dar sunt încă în termenul de exercitare a căilor de atac extraordinare, vor fi rejudecate. Pe 20 iunie, Dan Şova primise o condamnare de trei ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă în dosarul ‘CET Govora’, el având de plătit şi 100.000 de euro. În acelaşi dosar, fostul director al CET Govora Mihai Bălan a primit trei ani de închisoare cu suspendare.

Potrivit DNA, în perioada octombrie 2011 – iulie 2014, Dan Şova a pretins sume de bani şi a primit în total 100.000 de euro de la o persoană denunţătoare, în schimbul traficării influenţei sale reale pe care o avea pe lângă directorul general al CET Govora SA, Mihai Bălan, astfel încât acesta din urmă să asigure încheierea unui contract de asistenţă juridică cu o anumită societate de avocatură, contract de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 euro/lună. „Concret, Dan Şova i-a spus persoanei denunţătoare că îi poate asigura încheierea unui contract de asistenţă juridică cu CET Govora SA, de tip abonament lunar, uzitat la acea vreme, iar valoarea contractului va fi în cuantum de 10.000 euro/lună. În schimbul acestui serviciu, Şova a pretins de la persoana denunţătoare suma de 5.000 euro pentru fiecare lună pe perioada executării contractului, adică jumătate din valoarea lunară a viitorului contract de asistenţă juridică ce urma să se încheie între CET Govora şi casa de avocatură respectivă”, susţin procurorii.

DNA precizează că, în decembrie 2011, între CET Govora, reprezentată de Mihai Bălan în calitate de director general, şi societatea de avocatură s-a încheiat contractul de asistenţă juridică, onorariul stabilit fiind de 10.000 euro/lună. Contractul s-a încheiat pe o perioadă de un an, iar obiectul acestuia se referea la activităţi juridice pentru litigiile în care parte era CET Govora. „În perioada decembrie 2011 – decembrie 2012, societatea de avocaţi a emis lunar către CET Govora facturi pentru activităţile de asistenţă juridică prestate în perioada decembrie 2011 – decembrie 2012. În aceeaşi perioadă, Şova a încasat de la societatea de avocaţi suma totală de 60.000 euro. Banii erau încasaţi în numerar, în fiecare lună, prin intermediar, la puţin timp după ce societatea de avocaţi încasa banii de la CET Govora. În decembrie 2012, contractul de asistenţă juridică s-a încheiat, prin ajungere la termen. La acea vreme, Bălan nu mai ocupa funcţia de director general al CET. În martie 2013, Mihai Bălan a revenit în funcţia de director general al CET Govora”, explică anchetatorii. Ulterior, în mai 2013, între CET Govora reprezentată de Bălan şi aceeaşi societate de avocatură s-a încheiat un nou contract de asistenţă juridică, onorariul stabilit fiind de 10.000 euro/lună. „Contractul s-a încheiat pe o perioadă de un an, iar obiectul acestuia se referea la activităţi juridice pentru litigiile în care parte era CET Govora. În perioada contractuală, Dan Şova a încasat comisionul pentru 40.000 euro. Cercetările efectuate în cauză au evidenţiat faptul că cea mai mare parte a banilor primiţi de Şova au fost orientaţi în mod direct către stingerea unei datorii provenite din obligaţiile inculpatului de cumpărător al unui imobil situat în Bucureşti”, au mai reţinut anchetatorii.

Procurorii au constatat că Mihai Bălan a încheiat două contracte cu societatea de avocaţi şi, în perioada ianuarie 2012 – august 2014, a avizat din partea CET plăţile efectuate în baza acestora, cu încălcarea dispoziţiilor legale, conduită care a condus la vătămarea intereselor legale ale societăţii de stat, producând o pagubă patrimoniului de peste 1,3 milioane lei.