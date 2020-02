Senatorul Bulacu atrage atenția: „Declanșarea alegerilor anticipate este un act de responsabilitate”

O majoritate toxică și retrogradă din Parlament a demis Guvernul pentru a împiedica adoptarea proiectului pentru alegerea primarilor în două tururi, pe care cabinetul și-a angajat răspunderea. Din păcate, majoritatea parlamentară a acționat, din nou, împotriva voinței poporului român, dând o lovitură democrației prin demiterea actualului guvern.

După 3 ani de guvernare în care PSD a irosit șanse istorice, a ratat oportunități pentru această țară și 3 luni de guvernare în care PNL a livrat soluții și rezolvări, majoritatea parlamentară, cârpită prin înțelegerile obscure dintre PSD și Pro România, s-a demonstrat iresponsabilă, compromisă și ruptă de realitate. Am avut curajul de a face ceea ce e corect și esențial pentru această țară, într-un moment în care România se afla la răscruce. Aceste lucruri se bucură de aprecierea românilor, ceea ce determină atitudinea PSD de a pune în continuare piedici.

Noi am adus bugetul țării la un echilibru, astfel încât să poată fi plătite și pensiile și salariile, după ce PSD a falsificat bugetul țării și NU a prevăzut sumele necesare pentru plata pensiilor și salariilor pentru ultimele luni ale anului trecut. Noi am corectat odioasa Ordonanță 114, care a lovit ca un baros în economia României! Nu ne-am lăsat intimidați nici de declarațiile mincinoase, nici de fake-news-urile PSD care au inundat spațiul public. Am eliminat supraacciza la carburanți și pensiile speciale, pe baza proiectelor PNL. Am deblocat proiectele majore de infrastructură pentru Autostrada Unirii Tg. Mureș – Tg. Neamț – Iași – Ungheni și Autostrada Ploiești – Brașov îngropate de fosta guvernare PSD la Comisia de Prognoză.

Alături de români, nu am uitat că PSD a fost la un pas să șteargă România de pe harta Uniunii Europene și a țărilor civilizate prin abuzarea și sufocarea Justiției, nu am uitat că PSD a scos aproape 23.000 de deținuți din pușcării prin recursul compensatoriu, desființat ulterior de PNL.

Nu ne oprim aici! Nu ne vom lăsa, iar nominalizarea pentru premier înaintată de președintele Iohannis, în persoana lui Ludovic Orban, este perfect justificată, având în vedere realizările celor 3 luni de guvernare PNL în contradictoriu cu 3 ani de guvernare PSD. Din respect pentru promisiunile făcute în fața românilor și pentru imaginea țării noastre, declanșarea alegerilor anticipate este un act de responsabilitate care va putea restabili echilibrul intern. Voința poporului este principiul vital pentru o democrație normală, așa cum ne-o dorim cu toții.

• Romulus BULACU, senator PNL