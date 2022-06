SEMNIFICAȚIA ZILEI EROILOR, prezentată de istoricul Eugen Petrescu, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”

Email the Author

Email the Author

About Corespondenți Curierul de Vâlcea,

More Stories From Eveniment

Înaltpreasfinția Voastră, Preacucernici Părinți, Domnule prefect, Domnule președinte al Consiliului Județean, Domnule primar, Domnilor parlamentari, Domnule comandant al Garnizoanei Râmnicu-Vâlcea, Dragi ostași, Doamnelor și domnilor, Istoria poporului român este marcată de mari sacrificii umane, pământul nostru fiind plin de oseminte de eroi și martiri ce odihnesc în locuri știute și neștiute. Acest fapt a generat în sânul românilor un adevărat cult al eroilor, sentiment care se manifestă prin întoarcerea cu smerenie, preţuire şi recunoştinţă la rădăcini, pomenirea celor căzuţi pe câmpurile de onoare făcând parte din permanenţele vieţii noastre, ca cea mai valoroasă moştenire. Până la Primul Război Mondial (1916-1919), românii îşi pomeneau eroii în prima sâmbătă a morţilor din an. Imediat după război, cinstirea memoriei eroilor căzuţi pe câmpurile de onoare a căpătat o formă organizată şi în afara Bisericii. Aşadar, instituţia care şi-a asumat nobila misiune de a construi, îngriji, înfrumuseţa şi păstra mormintele şi operele comemorative de război a fost Societatea Mormintele Eroilor Căzuţi în Război, înfiinţată prin Înaltul Decret Lege nr. 4106 din 12 septembrie 1919, semnat de Regele Ferdinand I, astăzi Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”. Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 și 2001, sărbătoarea Înalțării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor și sărbătoare națională bisericească. În această zi, în toate bisericile din țară și străinătate se oficiază pomenirea tuturor eroilor români căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă. Dacă Înălțarea la Cer a Domnului Iisus Hristos, prăznuită la 40 de zile după Înviere, încoronează opera de izbăvire şi de mântuire a lumii, prin propria Sa Jertfă, cultul eroilor simbolizează apogeul jertfei şi al gloriei la care s-au ridicat strămoșii noştri, peste veacuri, prin luptele pentru credința și limba străbună, pentru libertate, pentru întregirea neamului și pentru apărarea pământului strămoșesc. Iată-ne, așadar, din nou, împreună, ca și în anii trecuți, într-o zi sublimă – Ziua Înălțării Domnului și Ziua Eroilor –, sărbătoare a mulțumirii și a recunoștinței, a pomenirii celor ce ne-au dat viață și prin sacrificiul lor suprem ne-au lăsat o țară liberă, o limbă și o credință curată, așezându-ne astfel între popoarele creștine și civilizate ale lumii. Știm cu toții că pentru a ne naște avem nevoie de doi părinți, patru bunici și opt străbunici, 16 stră-străbunici ș.m.d. Aflăm dintr-un studiu genealogic că, în ultimii aproximativ 300 de ani, adică ultimele 11 generații, a fost nevoie de 4.096 strămoși, pentru a se naște fiecare dintre noi. Iată câte personaje, chipuri, destine, povești de viață sunt sădite în gena mea, a ta, a dumneavoastră. Mergând mai adânc în istorie, undeva numărul acestora începe să scadă, pentru că, la începuturi, așa cum spune Cartea sfântă, avem doar doi strămoși: Adam și Eva. Din păcate, uităm de multe ori cine suntem, de unde venim și încotro mergem, de aceea vă îndemn să fim profunzi în gândire și trăire, să ne manifestăm recunoștința și iubirea față de toți strămoșii noștri, pentru că fiecare dintre ei este în fiecare dintre noi. Ei sunt eroii și martirii ziditori de neam și de țară, ei sunt rădăcina noastră și prin ei Dumnezeu ne-a modelat pe noi, generația ce leagă trecutul de prezentul și viitorul neamului românesc. Dar, pentru a avea viitor, trebuie să ne cinstim istoria și valorile neamului, să dăm dovadă de patriotism, de înțelepciune, bunătate, dăruire și curaj, să ne educăm copiii în spiritul acestor valori, al credinței și al dragostei de țară, al respectului față de eroi; trebuie să fim uniți, să fim alături de Biserica și Armata noastră, mai ales acum, într-un moment atât de delicat și de greu pentru întreaga planetă, moment în care frații noștri din Basarabia istorică (Bugeacul), Bucovina de Nord, Ținutul Herța, desprinși de sovietici prin forța armelor din trupul țării, al României Mari, și înglobați apoi în Ucraina, trăiesc drame cumplite; asemenea lor, românii din Maramureșul istoric. Frați români, Înălțarea Domnului este sărbătoarea sufletului nostru, împodobită cu bogatele virtuţi de bărbăţie şi vitejie străbună prin care s-a plămădit viaţa României de azi şi prin noi se plămădeşte viața României de mâine. Așadar, să ne arătăm respectul faţă de faptele eroice ale strămoșilor, nu prin simple discursuri retorice, ci prin înălţarea noastră la măreţia şi strălucirea jertfei lor. Să plecăm capul în faţa acestor ctitori ai veşniciei româneşti, să vărsăm din suflet o lacrimă curată de recunoştinţă pentru sacrificiul lor și să ne rugăm pentru veşnica lor odihnă. Glorie eternă eroilor și martirilor neamului românesc, din toate locurile și din toate timpurile! • Eugen PETRESCU – președintele Filialei Județene „Matei Basarab” Vâlcea a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”

Right Asides

Caută articole Caută după:

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Arhive Selectează luna iunie 2022 (14) mai 2022 (220) aprilie 2022 (194) martie 2022 (240) februarie 2022 (194) ianuarie 2022 (204) decembrie 2021 (163) noiembrie 2021 (211) octombrie 2021 (221) septembrie 2021 (281) august 2021 (197) iulie 2021 (222) iunie 2021 (273) mai 2021 (234) aprilie 2021 (301) martie 2021 (292) februarie 2021 (238) ianuarie 2021 (209) decembrie 2020 (187) noiembrie 2020 (243) octombrie 2020 (256) septembrie 2020 (306) august 2020 (339) iulie 2020 (313) iunie 2020 (302) mai 2020 (219) aprilie 2020 (236) martie 2020 (301) februarie 2020 (234) ianuarie 2020 (233) decembrie 2019 (212) noiembrie 2019 (291) octombrie 2019 (333) septembrie 2019 (259) august 2019 (179) iulie 2019 (355) iunie 2019 (330) mai 2019 (360) aprilie 2019 (337) martie 2019 (401) februarie 2019 (348) ianuarie 2019 (215) decembrie 2018 (230) noiembrie 2018 (355) octombrie 2018 (357) septembrie 2018 (357) august 2018 (161) iulie 2018 (311) iunie 2018 (291) mai 2018 (325) aprilie 2018 (266) martie 2018 (330) februarie 2018 (301) ianuarie 2018 (269) decembrie 2017 (243) noiembrie 2017 (335) octombrie 2017 (378) septembrie 2017 (380) august 2017 (197) iulie 2017 (354) iunie 2017 (372) mai 2017 (436) aprilie 2017 (366) martie 2017 (467) februarie 2017 (416) ianuarie 2017 (340) decembrie 2016 (300) noiembrie 2016 (396) octombrie 2016 (439) septembrie 2016 (404) august 2016 (210) iulie 2016 (394) iunie 2016 (402) mai 2016 (276) aprilie 2016 (445) martie 2016 (497) februarie 2016 (455) ianuarie 2016 (445) decembrie 2015 (331) noiembrie 2015 (463) octombrie 2015 (442) septembrie 2015 (317) august 2015 (185) iulie 2015 (447) iunie 2015 (457) mai 2015 (445) aprilie 2015 (397) martie 2015 (438) februarie 2015 (407) ianuarie 2015 (350) decembrie 2014 (270) noiembrie 2014 (373) octombrie 2014 (481) septembrie 2014 (267) august 2014 (254) iulie 2014 (635) iunie 2014 (533) mai 2014 (237) aprilie 2014 (377) martie 2014 (544) februarie 2014 (490) ianuarie 2014 (321) decembrie 2013 (498) noiembrie 2013 (453) octombrie 2013 (317) septembrie 2013 (335) august 2013 (255) iulie 2013 (318) iunie 2013 (265) mai 2013 (311) aprilie 2013 (303) martie 2013 (371) februarie 2013 (350) ianuarie 2013 (339) decembrie 2012 (308) noiembrie 2012 (434) octombrie 2012 (498) septembrie 2012 (398) august 2012 (282) iulie 2012 (455) iunie 2012 (290) mai 2012 (389) aprilie 2012 (284) martie 2012 (419) februarie 2012 (443) ianuarie 2012 (394) decembrie 2011 (332) noiembrie 2011 (436) octombrie 2011 (455) septembrie 2011 (431) august 2011 (379) iulie 2011 (361) iunie 2011 (314) mai 2011 (335) aprilie 2011 (356) martie 2011 (218) februarie 2011 (61)

Calendar apariții iunie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « mai