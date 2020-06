Se relochează centrul medical în care se fac testele COVID din Oltenia

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova (SCJUC) a început din 9 iunie 2020 relocarea activității Centrului Regional de Genetică Medicală (CRGM) în cadrul Policlinicii, prin eliberarea spațiilor in care conducerea SCJUC isi desfășoară in prezent activitatea. Activitatea Centrului Regional de Genetică Medicală este una foarte importantă, privind testarea si diagnosticarea COVID-19, atât pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova cât și pentru Regiunea Oltenia. În perioada următoare, aproximativ două săptămani, va sosi un nou flux de diagnosticare COVID-19 in valoare de 2 mil. lei, echipament achiziționat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, cu fonduri alocate de către Ministerul Sănătății.

„Acest echipament va fi instalat în noua locație. În acest spațiu va fi relocat și fluxul de diagnosticare prin Real Time-PCR al Universității de Medicină și Farmacie Craiova (UMFCv) cu ajutorul căruia s-au lucrat testele pentru diagnosticarea COVID-19 de la începutul pandemiei, până în prezent. Spațiile UMFCv vor fi eliberate până la 1 iulie 2020, pentru pregătirea concursului de admitere. Pe această cale dorim să mulțumim Universității de Medicină și Farmacie din Craiova pentru sprijinirea necondiționată a SCJUC, prin alocarea de spații excelent amenajate și echipate! În plus, dorim să ne exprimăm recunoștința și față de ONG-urile, firmele și persoanele fizice care prin donații au permis demararea la SCJUC a diagnosticului COVID-19”, a transmis conducerea spitalului craiovean.

Activitatea diagnostică pentru COVID-19 în Laboratorul de Genetică Medicală al CRGM-SCJUC a pornit de la o capacitate de testare de 150-200 probe pe zi. În prezent se pot testa aproximativ 250 probe zilnic, iar după instalarea fluxului SCJUC finanțat de către MS se vor putea lucra 500-600 probe pe zi. Până în prezent, la CRGM-SCJUC au fost efectuate un număr total de peste 7000 teste pentru pacienți din județele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea și Mehedinți, peste 1.900 teste fiind lucrate pentru pacienții și personalul medical din SCJUC, dintre care aproximativ 1.000 teste din surse proprii (donații).

„Faptul că SCJU Craiova are și a avut în toată această perioadă a pandemiei un astfel de Laborator de Genetică Medicală, a asigurat liniștea și siguranța pacienților și personalului spitalului, prin activitatea susținută de testare Covid-19. În plus, CRGM-SCJUC a primit in stagii de pregatire colegi din noile laboratoare de Genetică Moleculară pentru testarea COVID din județele Olteniei si nu numai. Echipa CRGM Dolj (SCJUC-UMFCV), coordonată de prof. univ. dr. Mihai Ioana, este o echipă de specialiști care a fost și este în prima linie în lupta impotriva răspândirii COVID-19. Le mulțumim și în semn de apreciere pentru tot ce au făcut și fac, le-am alocat aceste spații pentru a-și desfășura activitatea in cele mai bune condiții. În plus, trebuie menționat faptul că rolul CRGM în diagnosticul pre- și postnatal al maladiilor genetice și bolilor rare este foarte cunoscut la nivel național”, au mai anunțat specialiștii din Craiova.

Finanțarea în valoare de 2 milioane lei de la Ministerul Sănătății vizează suplimentarea capacității de diagnostic prin tehnici de genetică moleculară (Real-Time PCR) la nivel local și regional. Acest flux de echipamente va permite ulterior identificarea nu doar a SARS-CoV-2, dar și a altor agenți patogeni, inclusiv a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (Infecții Nosocomiale). Trebuie sa fim organizați nu doar pentru ce se întâmplă în prezent, ci și pentru epidemiile viitoare! Un al doilea val COVID-19 este un scenariu pentru care trebuie să fim pregătiți!