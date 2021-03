Se mai teme cineva de radiațiile 5G!?

Un studiu ANCOM scoate la iveală ce știu și ce nu știu românii despre radiațiile electromagnetice (EMF) și despre 5G

Prin intermediul unui comunicat de presă, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a prezentat mai multe informații, destul de utile și pertinente, cu privire la radiațiile 5G.

„În era digitală, informarea corectă și cât mai completă are o importanță particulară și necesită cunoașterea percepțiilor cetățenilor. În contextul creșterii interesului acordat noilor tehnologii și radiațiilor electromagnetice, am realizat un studiu pentru a afla gradul de informare și percepțiile cetățenilor față de aceste subiecte. Am aflat, printre altele, că doar un sfert știu că nivelul radiațiilor este măsurat permanent în România. În plus, 55% dintre cei care au auzit de tehnologia 5G apreciază că probabil o vor utiliza în următorii 2-3 ani, astfel că lansăm astăzi pagina web 5G pe înțelesul tuturor pentru a le oferi celor interesați informații obiective și verificate despre noua tehnologie mobilă”, a declarat Eduard Lovin, vicepreședinte ANCOM, în cadrul unui workshop.

Poziționarea față de tehnologie și EMF

În timp ce 37% dintre respondenții studiului ANCOM se declară pasionați de tehnologie, 14% sunt tehnofobi, iar 49% se poziționează neutru față de aceasta. Respondenții au identificat telefoanele mobile, antenele de telefonie mobilă și liniile electrice de înaltă tensiune drept principalele surse de radiații electromagnetice (EMF). Aceștia au indicat vitezele tot mai mari de internet, apariția 5G și pandemia de coronavirus drept motivele principale ale preocupării lor față de radiații. Totodată, studiul a arătat că, în România, principalele surse de informare cu privire la efectele posibile ale radiațiilor sunt televizorul sau radioul (64%), diverse pagini de internet (54%) și discuțiile cu familia sau prietenii (40%) sau rețelele sociale (39%).

5G pe înțelesul tuturor

„Studiul a arătat, de asemenea, că notorietatea 5G a ajuns la 62%, dar și că 48% dintre respondenți consideră că rețelele 5G radiază semnificativ mai mult decât 4G, deși cei mai mulți cunosc că tehnologia 5G folosește frecvențe deja utilizate în prezent pentru comunicații. Și la puteri chiar mai mici, după cum arată standardele și măsurătorile noastre. Mai interesant, peste 60% dintre cei care au auzit de 5G sunt îngrijorați de răspândirea știrilor false cu privire la noua tehnologie mobilă. Pentru aceștia și pentru toți cei interesați de informații corecte, obiective, verificate și actualizate permanent de Autoritate, am creat secțiunea «5G pe înțelesul tuturor» în cadrul InfoCentrului ANCOM”, a mai declarat Eduard Lovin, vicepreședinte ANCOM.

Secțiunea „5G pe înțelesul tuturor” include informații diverse despre implementarea celei de-a cincea generații de tehnologie pentru comunicațiile mobile, estimată să devină tehnologia dominantă în comunicațiile mobile mondiale în jurul anului 2025, de la modul de funcționare și beneficiile aduse, până la monitorizarea câmpului electromagnetic și organizarea licitației de spectru radio pentru implementarea 5G în România.

„Serviciile comerciale 5G au fost lansate de operatorii prezenți pe piața din România în prima jumătate a anului 2019 folosind licențele de utilizare a spectrului de frecvențe radio în banda de 3,4 – 3,8 GHz pe care le dețineau deja, câștigate în urma licitației organizate de Autoritate în 2015. ANCOM acordă licențe neutre din punct de vedere tehnologic, ceea ce înseamnă că nu condiționează furnizarea serviciilor de comunicații electronice utilizând o anumită tehnologie”, a explicat Bogdan Iana, vicepreședinte ANCOM.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al ANCOM