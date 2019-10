SCM Râmnicu Vâlcea, doar o repriză la egalitate cu redutabila grupare franceză Brest

Sâmbătă seara, SCM Râmnicu Vâlcea a disputat cel de-al doilea meci din cadrul grupelor Ligii Campionilor de handbal feminin. Echipa noastră a evoluat pe terenul cele mai bogate echipe din acest sport la nivel continental, Brest Bretagne Handball. Franțuzoaicele, asemenea vâlcencelor, sunt lidere în campionatul intern și veneau după o victorie în prima etapă din Grupa C a întrecerii-regină din handbalul feminin european. Dacă SCM Râmnicu Vâlcea se impusese, pe teren propriu, în fața campioanei Germaniei, SG Bietigheim, Brest Bretagne obținuse o victorie la fel de importantă pe terenul campioanei Muntenegrului, Buducnost Podgorica. Meciul din Franța s-a dovedit însă unul pe care handbalistele pregătite de Florentin Pera vor dori să îl uite cât mai curând posibil. Sau cel puțin prima repriză a acestuia!

Franțuzoaicele au început într-un ritm foarte alert și, după primele zece minute în care vâlcencele au părut că pot menține cât de cât ritmul (tabela indicând 6-4 pentru gazde), echilibrul s-a rupt îngrijorător de sever pentru echipa noastră. Scorul s-a dus la 13-5 pentru gazde în preajma minutului 20 și asta nu a fost tot. Au urmat alte zece minute, ultimele din prima repriză, la fel de negre pentru echipa noastră. Franțuzoaicele au mai punctat de nouă ori (iar vâlcencele doar de patru ori) și au dus scorul la un amețitor 22-9 la finalul primului act.

Anne Norgaard și Yulia Dumanska au mai salvat din onoarea Vâlcii

Nici repriza secundă nu a început foarte bine, tot franțuzoaicele fiind cele care s-au aflat la cârma partidei. De o precizie «elvețiană» la aruncările de la șapte metri, daneza Anne Norgaard a mai salvat din onoarea echipei vâlcene într-un meci care fusese pierdut încă din prima repriză. Extrema a fost cam singura jucătoare de gol care s-a regăsit în meciul din Franța, pe fondul «absentelor» Glibko, Da Silva, Florică, Licevici sau Fernandez, prezente pe teren, dar foarte prea puțin și pe lista marcatoarelor. În poartă, Yulia Dumanska și, pe finalul meciului, tânăra Diana Ciucă au avut mai multe parade cu ajutorul cărora le-au oprit pe franțuzoaice din iureșul către «borna» 40 pe tabela de marcaj. Pe fondul acestui joc mai bun al echipei noastre din ultimele 15-20 de minute ale întâlnirii și, probabil, prin prisma relaxării franțuzoaicelor, SCM Râmnicu Vâlcea a reușit să fie egala liderului din campionatul Franței în repriza secundă (15-15). Per total, Brest s-a impus cu scorul 37-24 și a aplicat echipei râmnicene prima «corecție» în această ediție a Ligii Campionilor. Și dacă eșecul din Franța nu va fi ultimul pe care echipa noastră îl va înregistra în acest sezon al cele mai puternice competiții din handbalul feminin european, merită salutate eforturile fetelor noastre din repriza secundă, care au dat totul pe teren pentru a nu pierde la o diferență exagerată de scor, așa cum părea să se întâmple după modul în care s-au desfășurat «ostilitățile» în prima repriză. În plus, suntem convinși că elevele antrenorului Florentin Pera au avut multe lucruri de învățat după acest duel cu o echipă despre care putem afirma pe bună dreptate că vine din lumea giganților handbalului feminin european!

Urmează încă o deplasare grea!

SCM Râmnicu Vâlcea este în grafic am putea spune după primele două etape disputate în cadrul Grupei C a Ligii Campionilor. Cu o victorie și o înfrângere, echipa noastră are toate perspectivele deschise pentru a îndeplini un obiectiv extrem de ambițios pentru acest sezon european: calificarea în grupele principale ale Ligii Campionilor. Cel mai probabil, Brest și Buducnost își vor disputa supremația în această grupă (Brest având deja avantajul victoriei de la Podgorica), însă Vâlcea pare capabilă să ia măcar «fața» nemțoaicelor de la Bietigheim și să încheie această grupă pe poziția a treia, ultima care trimite în faza următoare a competiției.

Și dacă tot a venit vorba despre Buducnost, trebuie spus că în etapa a treia din Grupa C, SCM Râmnicu Vâlcea va evolua chiar pe terenul redutabilei echipe muntenegrene. Partida din sala Moraca este programată sâmbătă, 19 octombrie, cu începere de la ora 20.00. Până atunci însă, SCM Râmnicu Vâlcea va mai avea de susținut un meci, care va conta pentru etapa a șaptea din Liga Florilor de handbal feminin. Este vorba despre partida cu Rapid București, care se va disputa în Sala Sporturilor „Traian” din Râmnicu Vâlcea, pe 15 octombrie, cu începere de la ora 16.00.

Sursa foto: www.eflch.com