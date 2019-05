Salonul s-a încheiat, comentariile continuă: întâlniri de neuitat la Liceul de Arte și la Grădiniţa Happy Kids

Manifestările Salonului Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși” (ediția a IX-a) și Festivalului Cărții la Râmnic (ediția a VI-a) – dedicate ZILELOR RÂMNICULUI au luat sfârşit, dar amintirile vor dăinui pentru mult timp în gândurile şi în sufletele noastre. Timp de trei zile am trăit clipe de neuitat, de încântare şi bucurie, alături de ceilalţi participanţi, adunaţi în jurul scriitorului Ioan Barbu, cel frumos alintat de noi toţi „Nenea”.

În acest an, Nenea ne-a surprins cu o ediţie inedită, oferindu-ne ocazia să ne întâlnim în prima zi, joi, 16 mai, imediat după ce am descins în Râmnicu Vâlcea, atât cu publicul doritor de noutăţile publicistice, cât şi cu elevi, adolescenţi ori pitici. Întâlnirile s-au desfăşurat în paralel.

La Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul Vâlcea, în Sala de Conferinţe s-a desfăşurat „Agora revistelor”. Printre publicațiile literare prezentate s-au numărat atât cele cu o vechime mai mare, precum „Curtea de la Argeş” (10 ani) despre care ne-a vorbit Acad. Gheorghe Păun, cât şi cea mai „proaspătă” revistă, de abia născută, „Astralis”, aflată la nr.1 şi prezentată de Emilia Dănescu. Scriitorul Ioan Barbu a lansat în deschidere, împreună cu Prof. dr. Ion Predescu cel mai recent număr al revistei ”Rotonda Valahă” (nr. 13, aprilie – iunie 2019). Au urmat Florentin Popescu, redactor-şef al revistei „Bucureştiul literar şi artistic”, Nicolae Roșu, directorul revistelor „Arena literară” şi „Arena Plus” În continuare, Prof. Gheorghe Pantelimon a prezentat revista care apare la Rm. Vâlcea cu un nume semnificativ – „Seniorii”, Constantin Pădureanu, scriitor craiovean, care ne-a adus din Bănie cel mai recent număr al „Noului Literator”. „Agora”a fost moderat (inspirat, cu vervă) de poetul și prozatorul Mihai Antonescu, care a avut câte ceva de spus despre fiecare revistă prezentată. O surpriză plăcută: câteva din cărțile noastre donate Bibliotecii Judeţene în decursul timpului le-am regăsit frumos expuse în vitrinele de la intrarea în Cetatea cărții din Râmnic.

La Liceul de Arte „Victor Giuleanu”, scriitorii Ana Calina Garaş şi Emil Lungeanu au avut o întâlnire de o oră și jumătate cu elevii iubitori de culoare și frumos, cărora le-au vorbit despre „Constantin Brâncuşi – prinţ al formei pure”. În același timp, un grup de scriitori pentru copii s-au întâlnit cu piticii de la Grădiniţa Happy Kids, la invitația doamnei directoare Cristina Preduca. Zeci de copilași, dornici să afle cât mai multe din cărțile ce le-au fost dăruite, s-au bucurat de vizita scriitorilor Passionaria Stoicescu, Ana Andreescu, Vasile Szolga şi Ioan Barbu, cât și a artiștilor plastici Alexandra și Tudor Meiloiu, în cadrul atelierului, sugestiv numit „Mirajul copilăriei”. Minunați copii: atenți, inteligenți, curajoși, dornici de noutăți, cu întrebări care nu mai conteneau. Minunați dascăli!

Un public numeros şi avizat a participat la cele trei evenimente, întâlnindu-se cu peste 30 de scriitori, artişti plastici, jurnalişti din ţară şi din localitate.

După amiază, într-un elegant salon al Grand Hotel Sofianu, a avut loc deschiderea oficială a Salonului Național de Literatură și Artă cu participarea domnului viceprimar al Râmnicului, Eusebiu Veţeleanu, manifestare prefațată de un Cuvânt de Binecuvântare din partea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Să ne revedem cu bine și sănătoși anul viitor, la jubileul de 10 ani!

• Emilia DĂNESCU – poetă (București)

