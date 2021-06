S-A PRELUNGIT schema de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor

Direcția pentru Agricultură Județeană Vâlcea anunță că, în ședința Guvernului din data de 9 iunie 2021 a fost aprobată o Hotărâre prin care se stabilește data până la care se aplică prevederile HG nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor și se completează art. 19 din HG nr. 1179/2014.

„Prin prezentul act normativ se prelungește schema de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor până la data de 31 decembrie 2021. Ajutorul de stat pentru anul 2021 are o valoare totală maximă în sumă de 40.000 mii lei, care se încadrează în plafonul aprobat pentru perioada 2015 – 2022 de 759.250 mii lei. Fondurile se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021.

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic, precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului. Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care deţin certificat de producător/atestat de producător, după caz, precum şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul creșterii animalelor”, se arată în documentul amintit.