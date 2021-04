S-A MODIFICAT, DAR ACUM ESTE GATA! Cum arată noua structură a anului școlar?

După cum vă anunțam și anterior, structura anului școlar 2020-2021 a fost modificată prin Ordinul de ministru nr. 3.558 din 29 martie 2021. Cea mai importantă modificare este reducerea numărului de săptămâni de cursuri de la 34 la 33 de săptămâni pentru toți elevii și de la 37 la 36 de săptămâni pentru cei din învățământul profesional și tehnic.

„În perioada vacanțelor se pot organiza activități educative la grădiniță – mai prevede noul ordin – cu prezență fizică, cu avizul DSP. Tot atunci, se pot organiza activități remediale, cu prezența fizică, cu elevii de clasa a VIII-a și pentru elevii de la liceu, în toate localitățile până la indicele 6/1.000 de locuitori. Săptămâna «Școala altfel» se poate organiza până pe 2 aprilie (?!, n.red), iar în săptămâna aceasta școlile profesionale puteau organiza activități de instruire practică.

Semestrul a II-lea are 16 săptămâni, față de 17 cât avea inițial, și anul școlar pentru elevi se încheie pe 25 iunie. Elevii de clasa a VIII-a au două vacanțe de Paști: între 2-11 aprilie, prima și între 30 aprilie – 9 mai, a doua. Între aceste perioade, cursuri în sistem online, revenirea fizică la cursuri între 10 mai și 11 iunie. Pe 11 iunie, vacanță, iar din 22 iunie, probele scrise de la Evaluarea națională 2021.

Pentru clasele a XII-a și a XIII-a: două vacanțe de Paști: între 2-11 aprilie și între 30 aprilie – 9 mai, a doua. Între aceste perioade, cursuri în sistem online. Apoi revenire fizică la cursuri 10 mai – 4 iunie. Pe 4 iunie, vacanță, iar din 28 iunie, probele scrise BAC 2021, cele de competențe urmând a se echivala la fel ca anul trecut.

Pentru grupele de grădiniță și toate celelalte clase (pregătitoare, I, a II-a, a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a) anul școlar are o vacanță de o lună în perioada 2 aprilie – 4 mai și cursuri (potrivit scenariilor în vigoare) perioada 5 mai – 25 iunie”, se arată într-un comunicat al Ministerului Educației.

