ROTARY CLUB RÂMNIC donează municipiului Râmnicu Vâlcea bustul fondatorului Paul Harris

Decizie istorică pentru urbea noastră luată de către tânărul club

Cluburile Rotary s-au înființat la Râmnicu Vâlcea începând cu anul 1996. În cei douăzeci și cinci de ani de activitate, mișcarea rotariană locală s-a bucurat de atenția națională și internațională a celor care acționează în beneficiul comunităților în care trăiesc. Pe plan mondial, istoria spune că primul club Rotary s-a înființat încă din anul 1905 și l-a avut ca inițiator pe avocatul Paul Harris (1868-1947).

Cel mai tânăr dintre cluburile vâlcene s-a înființat în urmă cu trei ani și se numește Rotary Club Râmnic. Membrii Rotary Club Râmnic au comandat sculptorului Sergiu Săliște un bust al fondatorului Paul Harris, realizat și prezentat publicului la Galeriile Artex din Râmnicu Vâlcea.

Am stat de vorbă despre acest proiect cu Mariana Hopîrtean și cu Mihai Cismaru, actualul și fostul președinte al clubului Rotary Club Râmnic.



R: De unde a început povestea bustului care îl reprezintă pe fondatorul Rotary International?

Mihai Cismaru: Din perioada de început a clubului nostru. Ca la orice început, fiecare dintre noi a încercat să înțeleagă cât mai bine fenomenul Rotary, atât de popular în lumea largă. A fost inevitabil să observăm că, în peste o sută de ani de activitate, imaginea și numele fondatorului Paul Harris s-au bucurat numai rareori de expunere publică. În Europa, de pildă, la momentul cercetării noastre, nu am găsit reprezentări artistice ale omului care a avut ideea minunată de a forma primul grup de prieteni care să se ocupe de rezolvarea unor probleme comunitare.

R: Și de ce voi și de ce la Râmnicu Vâlcea?

Mihai Cismaru: Pentru că Râmnicu Vâlcea a avut un rol determinant în dezvoltarea Rotary în România. Aici a avut loc prima întâlnire națională a cluburilor înființate, în 1997, pentru a discuta asocierea în ceea ce numim astăzi Districtul 2241 România-Republica Moldova. Tot aici a fost deschis Youth Exchange Program pentru tinerii români care au participat la schimburile de liceeni cu cluburi din foarte multe țări din lume. Acest schimb a fost inițiat de rotarieni vâlceni, cu tineri din Râmnicu Vâlcea și familii gazdă din Râmnicu Vâlcea, pentru tinerii sosiți la schimb din străinătate. Primele licee din România care au primit tineri străini în clasele lor au fost cele din Râmnicu Vâlcea. Tot aici s-a înființat și primul club Interact, în anul 2001. Clubul nostru, Rotary Club Râmnic, s-a înființat recent, dar a făcut-o pe postamentul construit de toți rotarienii vâlceni în ultimul sfert de veac.

R: Să înțeleg că aceeași mândrie v-a îndemnat să optați pentru un sculptor din Râmnicu Vâlcea pentru a realiza bustul lui Paul Harris?

Mihai Cismaru: Nu am gândit chiar așa. Sergiu Săliște este un mare sculptor. Critica de specialitate vede în lucrările lui de for public o mare forță de evocare. Suntem bucuroși că l-am ales pentru acest proiect. Reprezentarea lui Paul Harris este foarte reușită. La dezvelirea bustului au participat foarte mulți rotarieni din întreaga țară. Cu toții au fost impresionați de lucrare.



R: Pot întreba și de sursele de finanțare?

Mihai Cismaru: Bineînțeles. Finanțarea aparține membrilor noștri în primul rând. Ni s-au alăturat însă și alți rotarieni: Rotary Club Continental din București, Rotary Club Craiova, Rotary Club Pitești, Rotary Club Sibiu și, desigur, Rotary Club Râmnicu Vâlcea și Rotary Club Cozia, concitadinele noastre.

R: În Rotary mandatul de președinte durează un singur an. Mariana Hopîrtean, sunteți președintele actual al Rotary Club Râmnic. Cum merge acum proiectul care are în centrul bustul Paul Harris?

Mariana Hopîrtean: Soarta oricărei reprezentări de acest tip este să poată fi admirată de public. Am comunicat în mod oficial Primăriei Râmnicu Vâlcea că bustul Paul Harris este prgătit pentru a fi donat municipalității. Practica internațională în Rotary este ca proiectele realizate de cluburi pentru domeniu public să fie donate localităților unde acționează.

R: Pe lângă beneficiul patrimonial și artistic, ce poate aduce nou acest monument în comunitatea din Râmnicu Vâlcea?

Mariana Hopîrtean: Spiritul rotarian, cred. Trăim într-un oraș în care, așa cum a spus și Mihai mai înainte, lumea știe că rotarienii fac lucruri pentru cei mai puțin norocoși dintre noi și proiecte cu impact asupra întregii comunități. Avem printre noi câteva zeci de tineri care au fost la studii în străinătate ca urmare a încrederii dintre cluburile din întreaga lume și sute de tineri vâlceni care au avut printre colegii de liceu, în Râmnicu Vâlcea, americani, canadieni, brazilieni, mexicani, japonezi. Toate acestea sunt posibile pentru că un om și prietenii lui, în urmă cu mult peste o sută de ani, a înființat primul grup Rotary din lume. Paul Harris, desigur.

R: Mulțumesc pentru discuție și succes!



Râmnicu Vâlcea și sculptorii săi

Cunoscătorii știu că, în deceniile care au trecut de la Revoluție, Râmnicu Vâlcea a obținut, prin donație uneori, o serie de opere de artă aflate acum în patrimoniul local. Pe cele mai multe dintre ele le putem vedea amplasate în parcuri și intersecții de străzi sau pe esplanadele din fața clădirilor publice. În istoria mai îndepărtată a orașului se pot găsi câteva momente în care administrația publică a comandat ea însăși astfel de monumente, opere ale unor sculptori care ocupă un loc important în arta românească. Dintre ei, se detașează râmniceanul Constantin Mihăilescu (1881-1928), autor al monumentului Stirbey (1920) din parcul Zăvoi și al bustului domnitorului Constantin Brâncoveanu (1913) din fața primăriei, Constantin Baraschi (1902-1966), autor al bustului Nicolae Bălcescu din parcul Zăvoi, Spiridon Georgescu (1887-1974), autor al bustului Vintilă Brătianu (1935) din fața Prefecturii, Ion Iordănescu (1881-1950), autor al monumentului Independenței (1917), Ion Irimescu (1903-2005), autor al statuii Mircea cel Bătrân (1970) din parcul cu același nume, Theodora Kițulescu (1925-2011), autoare a bustului Ioan Suciu (1909) și al panoului Chirurgul, ambele amplasate la Spitalul județean, Alexandru Severin (1881-1956), autor al bustului Grigore Procopiu (1938) de peste drum de policlinica cu plată, Mircea Ștefănescu (1929-1999), autor al bustului Anton Pann (1960) din fața casei care adăpostește memoria scriitorului și Mihai Wagner (1911-1988), cel care semnează bustul lui Traian din fața Arhiepiscopiei.

Mai aproape de vremurile noastre, orașul s-a îmbogățit cu lucrări de artă semnate de nume importante ale artei recente: Călin Baciu, Cătălin Berescu, Ioan Cândea, Camelia Cilianu, Daniel Crețu, Mircea Enache, Septimiu Enghiș, Jana Gertler Zalman, Petre Grăjdeanu, Mircea Ignat, Ivan Jinaru, Alexandru Nancu, Constantin Nicolin, Cătălin Oancea, Ileana Oancea, Adrian Popescu, Paul Popescu, Adrian Radu, Silvia Radu, Sergiu Săliște, Vasile Soponariu, Cătălin Udrea, Teodor Zamfirescu și Gheorghe Zărnescu.

Sergiu Săliște face o figură aparte în această enumerare. Sculptor vâlcean prin excelență (n. 1947 în Orlești, Vâlcea), el este absolvent al Institutului Nicolae Grigorescu din București (1969-1974) și se numără printre cei care au făcut istorie în tabăra de la Măgura, Buzău, în anii șaptezeci ai secolului trecut. A realizat de-a lungul timpului monumente de for public în Orșova, Drăgășani, Govora Băi, Horezu, Băbeni, Lungești și, desigur, Râmnicu Vâlcea. Pe lângă Compoziția amplasată între Tribunal și Muzeul de istorie, Florile încremenite de lângă Cina, și Aripi din capătul străzii Dacia, Sergiu Săliște a mai realizat la Râmnicu Vâlcea busturile Ferdinand I (1865-1927), Take Ionescu (1858-1922) și, acum, Paul Harris (1868-1947), la comanda Rotary Club Râmnic.



Despre Rotary Club Râmnic

Sâmbătă, 30 iunie 2018, a avut loc ceremonia de chartare a Rotary Club Râmnic, devenit cel de-al treilea și cel mai tânăr dintre cele trei astfel de cluburi care își desfășoară activitatea în județul nostru. Rotary Club Râmnic este o organizație non-guvernamentală, printre direcțiile sale de acțiune numărându-se ajutorul acordat oamenilor aflați în nevoie, îmbunătățirea accesului la educație și la resurse și servicii vitale pentru persoanelor lipsite de apărare. Rotary Club Râmnic este membru al Districtului Rotary 2241 România și Republica Moldova.

Despre Paul Harris

Documentele vremii consemnează că la 23 februarie 1905, în Chicago, Illinois, din SUA, avocatul Paul Harris a propus unui grup de prieteni, de profesii diferite, între care un inginer minier, un negustor de cărbune şi un croitor, oameni cu un statut social recunoscut şi o ţinută morală ireproşabilă să se constituie într-o asociaţie, un club a cărui menire a fost aceea de a se pune în slujba comunităţii prin servicii care să fie deasupra interesului personal, adică să nu creeze privilegii pentru vreunul dintre membrii săi. Întâlnirile se desfăşurau săptămânal, prin rotaţie, la domiciliul fiecărui membru, iar anual conducerea, aleasă în mod democratic, se schimba. Cu timpul clubul şi-a stabilit un sediu, o adresă ca loc de reuniune a membrilor săi.

În 1910, Paul Harris devine primul preşedinte al Rotary International, de atunci criteriul « un preşedinte, un an » aplicându-se şi la nivelul rotarian cel mai înalt. Tot atunci a fost adoptat principiul fundamental care este chintesenţa Rotary International: «A servi mai presus de tine însuţi».

Obiectul Rotary este de a încuraja şi a găzdui idealul de servicii, pe baza unei acţiuni eficiente şi, în particular, de a susţine: dezvoltarea cunoştintelor ca oportunităţi de servicii; standarde etice înalte în afaceri şi profesii, recunoaşterea meritelor profesiilor şi demnitatea ocupaţiei fiecărui Rotarian ca o oportunitate de a servi societăţii; aplicarea de către fiecare rotarian a idealului de servicii, în afaceri şi în viaţa comunitară; promovarea înţelegerii, bunăvoinţei şi păcii internaţionale printr-o lume de afaceri unite şi prin profesionişti uniţi în idealul de servicii.

Din 1943, rotarienii au adoptat Testul celor patru căi, care poate fi aplicat în orice tip de relaţie socială, economică sau politică:

Este acesta adevărul?

Este drept pentru toţi cei implicaţi?

Va duce la sporirea bunăvoinţei şi la o mai bună prietenie?

Va fi benefic pentru toţi cei implicaţi?

În eforturile sale de a îmbunatăţi condiţia umană Rotary International colaborează cu organizaţii umanitare sau civice, precum şi cu agenţii guvernamentale ale multor naţiuni. Ca recunoaştere a contribuţiei la Rotary International este singura organizaţie de acest gen din lume care are un reprezentant oficial la ONU cu rang de ambasador.