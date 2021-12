RoȘtire

Am încredere că vom reuși să trecem împreună prin aceste greutăți și am încredere în curajul și credința românilor că unitatea rămâne una dintre valorile de neprețuit ale națiunii noastre, care ne inspiră și ne motivează să mergem mai departe. Pentru mine, eroii acestui an sunt românii care, în ciuda crizei generate de pandemia de COVID-19, au fost solidari, au făcut sacrificii și au depus zi de zi eforturi în această luptă dură cu virusul.

• Ionel CIUCĂ, premierul României