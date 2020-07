RoȘtire

Eu nu am colegi trădători. Eu fac politică de la 17 ani și acum am 44. Am văzut multe în acești ani. Și acum patru ani se prezentau primari la un sediu de partid de parcă erau trofee. Din punctul meu de vedere traseismul politic ar trebui interzis prin lege. Am colegi care îmi povestesc cum se fac promisiuni. Se duc unii și spun că le vor rezolva toate problemele. Sunt dulăi galbeni care merg prin comune și latră pe la porți. Acest partid, PSD, nu stă nici în mine, nu stă nici în primari, dar una peste alta, mă repet, nu am colegi trădători, chiar dacă unii dintre ei au fost sau sunt nemulțumiți de fondurile primite. În ceea ce mă privește, nu m-am uitat la culoarea politică a primarilor cât timp am fost președinte la Consiliul Județean. Nu este nicio localitate care să nu fi derulat măcar o lucrare mare.

Constantin RĂDULESCU, președinte PSD Vâlcea