RoȘtire

Un moment memorabil în acest mandat a fost creat în Parlamentul României de Volodimir Zelenski, un lider autentic. De multe săptămâni, el oferă noi dimensiuni pentru ceea ce denumim demnitate, curaj și patriotism. Am urmărit discursul lui din Parlament cu respect pentru curajul dovedit, am privit cu emoție generată de modestia și cuvintele simple ale acestui om. Am simțit deopotrivă tristețe și disperare pentru prezent, dar și speranță pentru viitor.

• Claudia BANU, senator PNL Vâlcea