RoȘtire

Am început să lucrez în chimie acum 30 de ani. Acum mai bine de patru ani am cumpărat activele de la Oltchim, dar lumea nu a observat. Nu mi-am luat niciodată concediu, îmi place să muncesc. În aprilie anul trecut, m-am uitat pe bursă. Am văzut acţiunile Chimcomplex cu 2 lei şi am cumpărat. De fapt, fost o creştere întârziată a valorii pe bursă, deoarece activele erau cumpărate din 2018.

• Ștefan VUZA, preşedintele SC Chimcomplex Borzeşti S.A.