REVIN TURIȘTII în stațiunea Băile Olănești

O dată cu suspendarea multor măsuri și lansarea unei perioade de relaxare, stațiunea Băile Olănești a reintrat în atenția turiștilor. Numărul acestora a crescut simțitor. În plus, imaginea localității este una și mai îmbunătățită: străzi asfaltate, parcuri amenajate frumos, inclusiv cu locuri de joacă pentru copii etc.

Primarul localității, Sorin Vasilache, are și alte proiecte în plan ce vor duce la dezvoltarea orașului: crearea unui complex de agrement, cu mai multe bazine de înot, atât cu apă dulce, cât și cu apă sulfuroasă, cu tobogane pentru copii. De asemenea, un proiect depus vizează modernizarea sălii de cinema, construită acum mai bine de 40 de ani.