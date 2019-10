Revenirea entuziasmantă a Vâlcii în Liga Campionilor, remarcată de oficialii competiției regină din handbalul european

Pe 7 octombrie, pagina oficială de internet a Ligii Campionilor – secțiunea dedicată handbalului feminin a fost deschisă de o știre în care erau prezentate mai multe informații despre victoriile de răsunet pe care le-au obținut formațiile cu nume mai puțin sonore în handbalul feminin european în prima etapă a grupelor competiției. Mai mult, această știre a fost ilustrată chiar cu imaginea Samarei Da Silva, „doi-arul” de la SCM Râmnicu Vâlcea, după cum se poate vedea și în imaginea prezentată mai sus. Cum se cunoaște, după o pauză de șase ani și jumătate, județul nostru are din nou o echipă prezentă în grupele Ligii Campionilor. Chiar dacă se află la prima experiență în Liga Campionilor sub actuala denumire (și cu un lot schimbat absolut în totalitate față de cel care a evoluat pentru Oltchim), Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea a obținut o victorie de răsunet vinerea trecută (4 octombrie), în fața campioanei Germaniei. Handbalistele de la SCM, pregătite de antrenorul Florentin Pera, s-au impus, pe propriul teren, contra nemțoaicelor de la SG Bietigheim, scor 34-27. În pofida emoțiilor inerente pe care le-au avut la debutul în această competiție, chiar pe teren propriu, vâlcencele s-au descurcat de minune în fața redutabilei campioane a Germaniei și s-au impus la o diferență de șapte goluri într-un meci în care echipa noastră s-a aflat aproape în permanență în avantaj pe tabela de marcaj. Mai mult, repriza secundă a fost una de vis pentru fetele noastre. Dacă în prima parte a jocului, vizitatoarelor din Germania au reușit să țină cât de cât piept iureșului vâlcencelor, în jumătatea secundă situația a fost cu totul alta. Vâlcencele au dominat copios, s-au impus la o diferență de șapte goluri și și-au asigurat două puncte care le-au ajutat să urce pe prima treaptă a clasamentului Grupei C.

Revenind la informațiile publicate pe site-ul oficial al Ligii Campionilor, acestea sunt cât se poate de elogioase la adresa echipei noastre. Oficialii celei mai puternice competiții inter-cluburi din handbalul feminin european au remarcat revenirea echipei vâlcene după mai bine de șase ani în această întrecere, fiind prezentat la modul superlativ și felul în care SCM a reușit să treacă de Bietigheim. Un joc care, cum spuneam mai sus, a avut o repriză secundă în care Vâlcea a făcut legea pe teren, echipa noastră trecându-și în cont o victorie pe deplin meritată!

Liscevic: „Nu am mai văzut așa ceva în viața mea”

Pe lângă evoluția entuziasmantă a echipei noastre, oficialii DELO Champions League au remarcat și pasiunea cu care publicul vâlcean și-a susținut favoritele la meciul de vinerea trecută. Oficialii competiției au scris că în polivalenta râmniceană s-au aflat 3.200 de fani, care au cântat și și-a încurajat echipa pe tot parcursul meciului. Pentru a descrie și mai fidel atmosfera vulcanică din Sala „Traian”, reprezentanții competiției au prezentat o scurtă, dar foarte cuprinzătoare declarație a Kristinei Liscevic, aflată la primul meci jucat pentru SCM Râmnicu Vâlcea în cupele europene. Sârboaica de 29 de ani, care în ultimii unsprezece ani a evoluat pentru nu mai puțin de zece echipe din mai multe țări europene, a declarat cu privire la atmosfera pe care au creat-o fanii în arena râmniceană că „Nu am mai văzut așa ceva în viața mea”.

Brest a făcut surpriza

În celălalt meci disputat în prima etapă din Grupa C a Ligii Campionilor, Brest Bretagne Handball a reușit un rezultat la fel de surprinzător precum cel izbutit de SCM Râmnicu Vâlcea contra Bietigheim SG. Vicecampioana Franței s-a impus neașteptat pe terenul principalei favorite la câștigarea Grupei C, Buducnost Podgorica. Brest a câștigat la o diferență de trei goluri partida din Muntenegru (scor 35-32), după că, la pauza întâlnirii, echipa gazdă conducea la un gol diferență (scor 17-16). După rezultatele din prima etapă, SCM Râmnicu Vâlcea și Brest Handball au maxim de puncte (fiecare câte două), în timp ce Buducnost și Bietigheim încă se mai nevoiesc la „borna zero”.

În etapa a doua, programată la finalul acestei săptămâni, SCM Râmnicu Vâlcea va evolua pe terenul franțuzoaicelor de la Brest (sâmbătă, 12 octombrie, de la ora 21.00), în timp ce Bietigheim va primi vizita muntenegrencelor de la Buducnost (duminică, 13 octombrie, de la ora 19.00).