Rata mortalității în Vâlcea, în scădere

O analiză a Direcției de Sănătate Publică Vâlcea atestă că rata brută a mortalității are o tendință de scădere de la an la an. În 2018, rata mortalității a fost de 8,23 la mia de locuitori. Cele mai multe decese s-au înregistrat în Râmnicu Vâlcea – 737, locul secund fiind ocupat de Drăgășani, cu 122 decese, apoi de Călimănești cu 89, Mihăești cu 80, Prundeni cu 77, Bălcești cu 70, Băbeni cu 69, Tomșani cu 66 etc. Cele mai puține decese au apărut în localitățile: Făurești – 3, Voicești – 4, Scundu – 5, Golești – 6, Pietrari – 7, Orlești, Grădiștea, Sălătrucel, Voineasa, cu câte 8 decese.

Locul I: bolile aparatului circulator

Principalele cauze de deces, anul trecut, au fost bolile aparatului circulator, urmând tumorile, bolile aparatului digestiv, afecțiunile aparatului respirator și accidentele sau traumatismele.

Cele mai multe decese, în rândul bărbaților

Per total, în anul 2018, au decedat 1.715 bărbați și 1.526 de femei. Femeile mor prin afecțiuni cardiocirculatorii cu 14,2 % mai mult bărbații. Bărbații mor, în schimb, cu 7,6% mai mult din cauza tumorilor maligne. Pentru decese prin aparat digestiv, leziuni traumatice și aparat respirator, diferențele sunt mici între sexe: 1-2%. În teritoriul Râmnicu Vâlcea, s-au înregistrat în 2018: 972 decese din boli ale aparatului circulator, 326 – tumori, 90 – aparat digestiv, 65 – aparat respirator, 57 – leziuni traumatice, 33 – aparat genito-urinar și 28 infecțioase. În teritoriul Drăgășani, situația deceselor e următoarea: 278 din afecțiuni ale aparatului circulator, 80 – tumori, 39 aparat digestiv, 24 – aparat respirator. În teritoriul Horezu: 352 decese din boli ale aparatului circulator, 69 tumori, 24 aparat digestiv, 17 leziuni traumatice, 15 afecțiuni respiratorii. În zona Bălcești: 301 decese din cauza afecțiunilor aparatului circulator, 55 tumori, 22 aparat digestiv, 18 leziuni traumatice, iar în teritoriul Brezoi – 90 decese aparat circulator, 26 tumori, 16 aparat digestiv.

Mortalitatea prin cancer

Decesele prin cancer au o creștere anuală continuă atât în cifre absolute, cât și în pondere față de total decese: 11,6% în 1994, 18,3% în 2016, 17,91% în 2017, 17,67% în 2018. De fapt, anul trecut a fost primul an când au scăzut.

În 2018, conform analizei DSP Vâlcea, au fost 579 decese prin cancer față de 633 decese în 2017.

Cancerul la plămâni, loc fruntaș

Anul trecut, au fost 103 decese ca urmare a tumorii maligne a bronhiilor și pulmonului, urmând 56 de decese din cauza tumorii maligne a colonului, 53 – tumori maligne ale stomacului, 38 tumori maligne ale pancreasului, 37 tumori maligne ale rectului, 48 tumori maligne ale sânului, 12 decese din cauza cancerului de col uterin, 17 din cauza tumorii maligne a creierului, nouă de leucemii etc.