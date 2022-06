R.M.N., CEL MAI NOU FILM AL LUI CRISTIAN MUNGIU, proiecţie în premieră la Râmnicu Vâlcea, cu participarea regizorului

R.M.N., cel mai nou film al regizorului Cristian Mungiu, va putea fi văzut într-o proiecţie specială la „Arenele Traian” din Râmnicu Vâlcea, vineri, 1 iulie 2022, începând cu ora 21.30. Regizorul Cristian Mungiu va fi prezent la eveniment, iar la finalul proiecţiei va răspunde întrebărilor spectatorilor. Intrarea este liberă.

R.M.N. spune o poveste despre resorturile profunde ale comportamentului uman în faţa realităţilor care îl surprind, despre relaţia cu celălalt și despre felul în care ne raportăm cu toţii astăzi la un viitor neliniștitor. Regizorul Cristian Mungiu descrie filmul ca fiind „o poveste despre raportul dintre vremurile de odinioară – percepute ca fiind mai de încredere pentru că ne deveniseră familiare – și vremurile actuale, resimţite ca haotice. Este deopotrivă o poveste despre auto-amăgirea generată de un set de valori europene care rămân mai degrabă un deziderat decât o împlinire. Este o poveste despre intoleranţă și discriminare, despre prejudecăţi, stereotipuri, autoritate și libertate, o poveste despre lașitate și curaj, despre individ și mase, despre destinul personal versus cel colectiv. Este, de asemenea, o poveste despre supravieţuire, despre sărăcie, despre frică și un viitor neliniștitor”.

După premiera mondială de la Festivalul de Film de la Cannes, în publicaţiile internaţionale au apărut și primele recenzii elogioase.

„Secvenţe discrete, de o claritate și o densitate uluitoare, cu o rigoare a construcţiei camuflată de spontaneitatea prezentării”, „Film complex, atât de încărcat de idei, încât te-ai aștepta ca preocuparea pentru estetică să nu fie o prioritate, dar R.M.N. este de o frumuseţe aproape neverosimilă”, notează Jessica Kiang în Variety.

„R.M.N. este o explorare fascinantă, foarte umană, a multiplelor probleme cu care se confruntă România”, apreciază Jordan Mintzer în The Hollywood Reporter.

Ca urmare a primirii avute la Cannes, a criticilor și reacţiilor preponderent favorabile și de regulă polemice, R.M.N. a fost bine primit și de distribuitori, fiind achiziţionat spre difuzare până la încheierea festivalului în peste 40 de ţări.

Spectatorii din Râmnicu Vâlcea vor putea vedea filmul pe marele ecran și vor avea ocazia să se întâlnească cu regizorul Cristian Mungiu la proiecţia de vineri, 1 iulie, începând cu ora 21.30. Intrarea este liberă. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Detalii despre film

Filmul îi are în rolurile principale pe Marin Grigore, Judith State, Macrina Bârlădeanu și Orsolya Moldován. Scenariul și regia sunt semnate de Cristian Mungiu. Filmările au fost realizate în perioada noiembrie 2021 – Ianuarie 2022, în principal în satul Rimetea din judeţul Alba, dar și în alte localităţi din Transilvania.

Sinopsis: În preajma Crăciunului, Matthias se întoarce de la muncă din Germania în satul său natal transilvan preocupat de copilul care crește fără el (Rudi), de tatăl lui rămas singur (Otto) și de iubita lui din tinereţe pe care arde să o revadă (Csilla). Își dorește să se implice mai mult în educaţia băiatului rămas prea îndelung doar în grija mamei (Ana) și să-l dezbare de spaimele nedeslușite care l-au cuprins. Când la fabrica de care se îngrijește Csilla sunt angajaţi muncitori străini, pacea celor din comună se tulbură. Spaimele îi cuprind deopotrivă și pe adulţi, iar frustrările, conflictele și pulsiunile irump la suprafaţă prin pojghiţa subţire de aparentă înţelegere și calm.

R.M.N. este distribuit din 3 iunie 2022 în România de Voodoo Films. Trailerul poate fi văzut pe: https://www.youtube.com/watch?v=Q9bjpg20EmA&t=17s.

Filmul este produs de către Mobra Films (The Sisters Brothers, La Civil) și coprodus de către Why Not Productions (I, Daniel Blake, Deephan), Wild Bunch International (Titane), France 3 Cinema și Le Pacte din Franţa, Les Films du Fleuve (Belgia), Filmgate Films și Film i Väst (Suedia), cu sprijinul Canal+, finanţat de Centrul Naţional al Cinematografiei din România și susţinut de Eurimages.

Partener: Centrul Naţional al Cinematografiei. Partener media: Europa FM. Partener local: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea