„Problemele turismului sunt multiple și complexe”

• declară senatorul Bulacu la intrarea în dezbatere a Legii turismului

În această perioadă, la Senat, a intrat în dezbatere, la comisii, Legea Turismului, în forma propusă de minister. Astfel, senatorul liberal Romulus Bulacu a organizat împreună cu Grigore Crăciunescu, președinte al Comisiei Județene pentru Economie, Mediu de Afaceri, Energie și Turism a PNL Vâlcea, o dezbatere la care au participat mai mulți reprezentanți vâlceni, direct interesați de textul prezentei legi. „În urmă cu un an, m-am întâlnit cu reprezentanții din turismul vâlcean, la Călimănești și am schițat împreună câteva direcții pentru dezvoltarea acestui domeniu. Le-am promis că atunci când Legea va intra în dezbatere, o voi discuta în primul rând cu ei și voi promova în Parlament amendamentele pe care le vor propune. Astfel că, ieri, împreună cu cei 25 de reprezentanți care desfășoară diverse servicii în turismul vâlcean, am dezbătut mai multe prevederi ale Legii. Problemele turismului sunt multiple și complexe – carențe majore în promovarea turistică a României, lipsa forței de muncă, educația și pregătirea profesională în domeniu, birocrația excesivă și, cu mici excepții, o slabă implicare a autorităților. Din păcate, nimic din tot ce am enumerat nu-și găsește o rezolvare prin Legea promovată de minister. Legea Turismului trebuie să conțină principiile asumate de România prin convențiile internaționale, cadrul legal al desfășurării tuturor tipurilor de activități, precum și drepturile cetățenilor aflați în calitate de turiști. Mai mult, textul în sine nu este conectat la necesitățile pe care factorii implicați le au. Este păcat că Guvernul a ales să trateze superficial aceasta lege.

Ca o concluzie scurtă a acestei dezbateri, tot conceptul este inutil și aberant. Cu toate acestea, am colectat din partea celor prezenți câteva amendamente, pe care le voi propune spre îmbunătățire. În același timp, anunț pe această cale că PNL, prin președintele Subcomisiei pentru Turism, Laurențiu Bude, lucrează la o Lege a Turismului, bazată pe discuțiile pe care le desfășurăm în toată țara cu reprezentanții turismului și structurile asociative din domeniu”, a declarat senatorul Bulacu, președinte al Comisiei Naționale pentru Economie, Mediu de Afaceri, Energie și Turism a PNL.