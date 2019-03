Prin vocea liderului Adrian Mugioiu, Sindicatul „Sodistul” anunță trei zile de proteste!

• 2, 3 și 4 aprilie îi vor aduce pe sodiști în fața Prefecturii și Consiliului Județean

Ședința Comisiei de Dialog Social de luni după-amiază s-a centrat pe situația de pe platforma chimică acolo unde raporturile comerciale dintre CET Govora și USG, a se citi majorarea prețului aburului industrial, au creat un impas adus în fața prefectului. În afară de administratorii special și/sau judiciar ai insolventei CET Govora, toți cei invitați au onorat invitația reprezentantului Guvernului.

Pledoaria cea mai lungă a avut-o liderul de sindicat Adrian Mugioiu care a anunțat pregătirea de proteste pentru săptămâna viitoare: „Situația devine critică pe platforma chimică, în special, la CIECH Soda România, și-a început pledoaria liderul sodiștilor. În data de 20.03.2019, am fost notificați că un număr de 95 salariați, mai exact 20% din structura de personal vor fi concediați ca urmare a planului de concediere ca urmare a reducerii furnizării de agent termic de către CET Govora. Este pentru prima dată de când CIECH Soda este aici când mă găsesc, fără echivoc, de partea conducerii! Este clar că dacă planul anunțat va fi pus în aplicare, funcționarea în siguranță a instalațiilor va fi grav afectată. Ne putem aștepta oricând la riscuri pentru toți cei rămași în societate ca și la mediul înconjurător. În 2007, când CIECH Soda a preluat fabrica, aveam 1.100 de salariați și făceam undeva, în jur de 240.000 tone pe an. La sfârșitul anului 2018, am făcut 540.000 tone cu un număr de 588 salariați. Atenție, 588 de salariați! A reduce, din nou, numărul de salariați cu 20% va pune în pericol viitorul funcționării societății și ar fi mare păcat pentru că anul acesta am face 60 de ani de funcționare a societății în mod neîntrerupt. Nu știu ce se urmărește, știu că sunt în negocieri… Sindicatul Sodistul a luat aprobarea în cadrul Consiliului Sindical ca să înceapă acțiuni de protest în datele de 2, 3 și 4 aprilie 2019, adică după finalizarea procesului de negociere. În condițiile în care se face concedierea, eu am fost cel care s-a opus executării silite în 2007, când Indian England venise să taie fabrica și s-o dea la fier vechi, asta intenționez să fac și acum. Nu mai are sens să continuăm activitatea în condițiile acestea… Ce trebuie făcut? Cantitatea de agent termic necesară CIECH-ului trebuie să fie livrată! Nici nu mă interesează cum…Sunt o mie de factori responsabili care trebuie să dea soluții! Nu poate să-mi spună nimeni că CIECH-ul nu și-a plătit la zi toate datoriile către furnizorul de agent termic cum de altfel, de când a venit la sodă, nu a fost secundă de întârziere la plata salariilor!”