Primarul Gutău îl apreciază pe fostul președinte municipal PNL, Bogdan Popescu

Deși a avut replici dure, de-a lungul timpului, la adresa fostului conducător al organizației municipale PNL, Bogdan Popescu, Mircia Gutău a precizat în conferința de presă susținută astăzi că adversarul său are un merit: „Permanent, a știut să-ți asume părerile! Nu ca cei care acum dau comunicate semnate Departament de presă PNL Vâlcea.

Liberalii s-au trezit din visele lor, din adormire! Au impresia că Mircea Gutău este omul care să meargă să bată la ușa unui partid, din poziția pe care o are acum?

Mai mult, un fost coleg al meu, Bulacu, senatorul melcilor, umblă să facă coaliție ca să îl dea jos pe Gutău! Îl invit să se înscrie în campania electorală, să candideze la primăria Râmnicului pentru funcția de primar. Dacă câștigă îi strâng mâna! Sunt câțiva, din Vaideeni, care nu sunt în stare să câștige nici în acea comună. I-aș sfătui să înceapă de acolo apoi să emită pretenții mai sus.

Îi aștept pe toți la luptă dar am mari dubii că v-or intra în Consiliul Local! Nu sunt în stare nici măcar să își asume opiniile în nume personal!”