Primăria Râmnicului INVESTEȘTE 18 MILIOANE DE LEI pentru modernizarea mijloacelor de transport în comun! Vor fi cumpărate 16 autobuze noi

Marţi, 23 noiembrie 2021, primarul Mircia Gutău a semnat contractul de achiziţie pentru un lot de 16 autobuze cu lungimea de 12 metri ce urmează să intre în reţeaua de transport urban de călători din municipiu. Achiziția a fost derulată în baza proiectului cu finanţare europeană „Alinierea Parcului ETA S.A la cerinţele dezvoltării durabile” iniţiat de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea. Câştigătoarea desemnată a licitaţiei pentru acest lot este Asocierea OTOKAR EUROPE filiala Bucureşti SRL (lider de asociere) și OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S. (asociat). Valoarea contractului este de 18.559.200 lei fără TVA pentru 16 autovehicule de tip Otokar Kent C CNG. Din partea furnizorului, contractul a fost semnat de Sarp Cemal Alagöl – directorul Otokar în România, iar Municipalitatea Râmnicului a fost reprezentată, pe lângă edilul-şef Mircia Gutău, de viceprimarul Andrei Gheorghiu şi de funcţionari din cadrul departamentelor de Programe Externe şi Achiziţii Publice.

Un autobuz poate transporta chiar și o sută de pasageri

Noile autovehicule, al căror termen de livrare în Râmnicu Vâlcea este de 12 luni, sunt definite de către constructorul turc drept „Alternativa verde” ca urmare a motorizării pe bază de gaz natural comprimat, au o capacitate maximă de transport de 101 pasageri, sunt uşor de rulat şi au costuri de operare reduse.

Datorită podelelor joase şi rampelor de acces, aceste vehicule facilitează îmbarcarea sau debarcarea tuturor pasagerilor. Pentru confortul şi siguranţa pasagerilor, autobuzele din gama urbană Otokar sunt echipate cu cele mai noi dispozitive tehnologice şi de comunicaţii, îndeplinind astfel toate criteriile transportului urban modern.

Procedura de achiziţie a unui alt lot de 12 autobuze cu lungimea de 10 metri a fost anulată ca urmare a depunerii unei singure oferte neconforme şi va fi reluată.

În cadrul aceluiaşi proiect cu fonduri europene, este în plină desfăşurare modernizarea autobazei ETA SA de pe strada Depozitelor prin lucrări de reabilitare termică şi modernizare a halei de reparaţii şi revizii auto, amenajarea unei parcări acoperite, modernizarea şi reabilitarea termică a staţiei de spălare auto (inclusiv dotarea cu o instalaţie de spălat automatizată), amenajarea de platforme betonate în suprafaţă totală de peste 17.000 mp, precum şi realizarea unei staţii de alimentare cu combustibili alternativi.

Cele 16 autobuze Otokar se vor alătura celor șapte autobuze Mercedes Benz, alimentate de asemenea cu GNC. Acestea din urmă au fost achiziţionate în cadrul proiectului cu finanţare europeană intitulat „Construirea unei artere de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu şi b-dul Tineretului spre Nord, de la intersecţia acestuia cu strada Gib Mihăescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe b-dul Tudor Vladimirescu şi achiziţionarea de autobuze cu combustibili alternativi”, care au intrat în flota ETA SA la începutul acestui an



Cele 90 de stații de transport în comun din Râmnic vor fi modernizate

Compania municipală de transport de călători ETA SA este, totodată, şi beneficiara proiectului cu fonduri europene iniţiat de municipalitate „Modernizarea staţiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun şi dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general in Municipiul Râmnicu Vâlcea” (al cărei contract de lucrări a fost semnat în luna mai a acestui an). Proiectul are ca scop modernizarea celor 90 de staţii de călători prin dotarea cu adăposturi moderne, conforme cu normele de siguranţă rutieră şi cu arhitectura oraşului, prioritizarea transportului public prin managementul adaptiv al traficului rutier, sistem de eTicketing în vehiculele de transport public, supraveghere video în staţiile de călători şi în vehicule şi dotarea centrului de comandă şi dispecerat la sediul companiei de transport public.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicului