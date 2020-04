Primăria Râmnicu Vâlcea a obţinut finanţare europeană pentru două proiecte destinate unor unităţi de învăţământ

În data de 13 aprilie 2020, la sediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, au fost semnate două contracte de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 al căror beneficiar este Primăria Râmnicu Vâlcea.

Primul dintre aceste proiecte, în valoare totală de 7.399.908,12 lei, din care suma solicitată este de 7.181.937,96 lei (1.540.196,86 euro), vizează „Reabilitarea şi modernizarea Liceului Tehnologic «General Magheru»”. Prin acest proiect se doreşte reabilitarea şi modernizarea corpurilor componente ale Liceului Tehnologic „General Magheru” (şcoală, cămin, atelier şi sală de sport, cantină), principalele investiţii fiind lucrări de anvelopare termică, de reabilitare şi modernizare a instalaţiilor electrice, sanitare şi termice, lucrări pentru realizarea de energie electrică şi de încălzire alternative, recompartimentări în vederea amenajării unor noi spaţii, asigurarea accesului pentru persoanele cu dizabilităţi, refacerea hidroizolaţiei la fundaţii pe exteriorul clădirii, refacerea trotuarelelor de protecţie, dotarea cu mobilier şcolar, realizarea unui acoperiş de tip şarpantă din lemn la clădirea atelierului şi sălii de sport, extinderea sălii de sport etc.

Al doilea proiect aprobat spre finanţare este „Reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţa cu program prelungit Ostroveni 1”, în valoare totală de 3.354.568,73 lei, din care finanţare nerambursabilă – 3.287.477,36 lei (693.736,25 euro). Principalele lucrări de intervenţie vor viza îmbunătăţirea calităţii termofizice a anvelopei clădirii, refacerea trotuarelor de protecţie, ignifugarea elementelor din lemn, refacerea hidroizolaţiei la fundaţii pe exteriorul clădirii, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor existente, înlocuirea pardoselilor în săli, pe holuri şi casele scărilor, modernizarea şi dotarea sălilor de clasă cu mobilier (măsuţe, scăunele, dulapuri, rafturi pentru jucării etc.), modernizarea şi dotarea spaţiilor de preparare a hranei şi a celor de servire a mesei, amenajarea şi modernizarea spaţiilor de odihnă şi înlocuirea mobilierului, modernizarea tâmplăriei uşilor şi ferestrelor, reţea de internet (wireless), modernizare sistem de supraveghere video, dotarea cu panouri solare ca sursă alternativă de obținere a apei calde, refacerea şi amenajarea aleilor de acces, a spaţiilor verzi, amenajare teren de joacă şi dotare cu mobilier de exterior etc.

Până în prezent, Primăria Râmnicu Vâlcea a depus, în cadrul POR 2014-2020, 24 de aplicaţii cu o valoare solicitată de 57.962.312,93 de euro. 18 dintre aceste contracte, totalizând o finanţare nerambursabilă de 37.547.957,41 de euro, au fost semnate şi se află în diverse stadii de implementare.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea