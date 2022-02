Primăria Bărbătești funcționează cu DOAR NOUĂ ANGAJAȚI!

• edilul Bănacu este adeptul convins al administrației „slimfit”

La o populație oficială de circa 3.000 suflete, din care în realitate, putem vorbi despre două treimi, Primăria Bărbătești ar avea dreptul la o organigramă cu 24 persoane, doar că edilul Bănacu (foto) spune că instituția funcționează lejer cu aproape o treime, adică nouă angajați! Cu primarul, inclusiv!

„La acest moment, Primăria Bărbătești are următorul personal: primar, viceprimar, secretar, achiziții publice, asistentă socială, bibliotecar, casier, registru agricol și inginer agricol. Am avea o organigramă cu 24 posturi, dar, din mai multe motive, suntem doar nouă care prestăm. Femeia de serviciu ni s-a pensionat, iar sarcinile sale i-au fost preluate direct de către mine, nu doar din motive economice. Dincolo de glumă, aparatul merge și cu această structură zveltă, dar a devenit și mai greu să găsești oameni de calitate pe care să te poți baza. Situația se înrăutățește de la an la an…”, se confesează primarul Constantin Bănacu.

Câți bugetari are țara?

La finele anului 2021, numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice era 1.262.318, cu 3.508 mai multe comparativ cu luna precedentă, iar 63,97% dintre acestea în administraţia publică centrală, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor și citate de Agerpres.

„Din totalul celor 807.562 de angajaţi din administraţia publică centrală, 595.034 lucrau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat (plus 2.879 angajaţi faţă de noiembrie 2021). Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra în Ministerul Educaţiei, respectiv 290.417 (289.959 în noiembrie), Ministerul Afacerilor Interne – 121.622 (119.829 luna precedentă), Ministerul Apărării Naţionale – 75.855 (75.739 în noiembrie), Ministerul Finanţelor – 24.384 (24.375 în noiembrie), Ministerul Sănătăţii – 18.421 (18.330 în noiembrie) şi Ministerul Justiţiei – 16.926 (16.824 în noiembrie). Potrivit sursei citate, în instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 9.244 de posturi (plus 83 faţă de luna anterioară), în cele subvenţionate din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj un număr de 43.325 (plus 593). În instituţiile finanţate integral din venituri proprii, erau 159.959 de posturi ocupate (plus 365). Totodată, în administraţia publică locală lucrau, în decembrie 2021, 454.756 de persoane (minus 412), dintre care 278.131 în instituţii finanţate integral din bugetele locale şi 176.625 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii”, conform presei centrale.