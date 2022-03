Președintele Federației Române de Fotbal, în VIZITĂ LA VÂLCEA

Miercuri, 2 martie 2022, președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, însoțit de o delegație din cadrul instituției pe care o conduce, a fost prezent în județul nostru. Aici, Burleanu s-a întâlnit cu conducerea Asociației Județene de Fotbal Vâlcea, cu reprezentanți ai unor cluburi locale și a fost în vizită la Consiliul Județean Vâlcea. Despre cum a decurs vizita de la CJ Vâlcea a vorbit chiar președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu.

„Am avut un dialog constructiv referitor la programele competiționale pe care FRF le are în implementare, dar și la viitoare proiecte, care vizează fotbalul juvenil de la nivelul fiecărui județ. Am vorbit şi despre identificarea unei variante de colaborare cu AJF Vâlcea, pentru a face mai vizibile și mai atractive competițiile de fotbal feminin, în județul Vâlcea. I-am asigurat pe reprezentanții FRF că vor găsi în mine tot timpul un colaborator și că, așa cum am procedat în ultimii ani, vom continua să susținem fotbalul vâlcean, atât cel de performanță, cât și cel de masă”, a declarat președintele Constantin Rădulescu.