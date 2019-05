Prefectul județului Vâlcea: „Sunt gata să declar starea de urgență!”

• Marin Florian a anunțat membrii ADI Salubrizare că are de gând să meargă până la extrem în criza gunoaielor

Reprezentantul Guvernului în teritoriu i-a informat, ieri, pe primarii Vâlcii despre modul cum este dispus să intervină pentru a salva județul de la a fi înghițit de gunoaie: „Problema gunoaielor este o problemă reală. Trebuie găsită o soluție. O soluție trebuia găsită în 20 de ani, nu acum, în ultima perioadă de timp. Dar operăm cu această realitate. Și aș porni de la două realități. Una este că, între dumneavoastră, ca autorități locale și operatorii de salubritate este un contract. Un contract în care, din păcate sau din fericire, nu poate nimeni să intervină. Nici Prefectura, nici Consiliul Județean, nici altă entitate administrativă. A doua realitate însă este legată de prima pentru că am în față, pe datele pe care le-ați dat dumneavoastră, unele dintre ele incomplete, ce-i drept, pentru că nu este o obișnuință a unora din dumneavoastră să ne transmiteți ceea ce vă solicităm și se transmit date pe jumătate sau pe trei sferturi din ceea ce cerem. Chiar și așa, am în față o situație cu 14 localități în care nu s-a ridicat gunoiul de la începutul lunii aprilie 2019. Cel puțin. Dacă situația este diferită, o completăm. Am Berbești, Prundeni, Oteșani, Tomșani, Scundu, Sinești, Alunu, Mitrofani, Roești, Tetoiu, Lăcusteni, Laloșu, Milcoiu și Nicolae Bălcescu. Este vorba de situațiile pe care mi le-ați transmis dumneavoastră până acum. La fel de adevărat este că, în ultima perioadă, m-am deplasat în județ și, ca și domnul președinte al Consiliului Județean, am luat contact cu niște realități. Cea mai importantă problemă este aceasta, a salubrității pe care am discutat-o cu toți cei 15, până la această oră, primari și viceprimari. Avem o componentă economică, de contract economic, unde este foarte greu să intervenim, după cum v-am spus deja, și una de legalitate a contractului respectiv. La solicitarea și propunerea Consiliului Județean și a președintelui ADI Salubrizare, am avut până acum două întâlniri. Săptămâna viitoare, vom mai avea încă una cu cei 14 primari. Nu este în regulă! Nu vreau să fiu pus în situația nedorită dar obligatorie dacă se va ajunge acolo să declar stare de urgență pe gunoaie… Deocamdată, suntem în interiorul unor demersuri legale pe care le facem cu toții pentru ca această problemă să-și găsească o rezolvare. Dar dacă se va impune și vom fi nevoiți să o supunem discuției în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, fiți convinși că o voi face fără nici o ezitare!”

Ce este starea de urgență?

Starea de urgență reprezintă ansamblul de măsuri excepționale de natură politică, economică și de ordine publică, aplicabile pe întreg teritoriul țării sau în unele unități administrativ-teritoriale, care se instituie în următoarele situații: existența unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea națională ori funcționarea democrației constituționale; iminența producerii ori producerea unor calamități care fac necesară prevenirea, limitarea sau înlăturarea, după caz, a urmărilor unor dezastre.

Pe durata stării de urgență sunt interzise: limitarea dreptului la viață, cu excepția cazurilor când decesul este rezultatul unor acte licite de război; tortura și pedepsele ori tratamentele inumane sau degradante; condamnarea pentru infracțiuni neprevăzute ca atare, potrivit dreptului național sau internațional; restrângerea accesului liber la justiție.

