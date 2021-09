POLIȚIA DRĂGĂȘANI, mai bogată cu trei premise auto

În zilele de 25 și 26 septembrie 2021, angajații Serviciului Rutier Vâlcea, cei ai Poliției Drăgășani (sprijiniți și de polițiștii din Bălcești) au acționat pe raza municipiului din sudul județului nostru și a comunelor arondate pentru combaterea conducerii sub influența băuturilor alcoolice și conștientizarea participanților la trafic cu privire la consecințele nerespectării normelor rutiere.

În urma controalelor și a neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 76 de sancțiuni contravenționale, în cuantum total de peste 17.000 de lei. Au fost reținute trei permise de conducere, din care două pentru conducere sub influența alcoolului și un permis pentru nerespectarea culorii semaforului. În plus, au fost reținute și patru certificate de înmatriculare. De asemenea, polițiștii rutieri au întocmit două dosare penale pentru doi șoferi depistați conducând sub influența alcoolului.

Sursă foto: Arhivă

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea