PESTE 300 DE TINERI au intrat în familia Ucenic Electrician

Printre aceștia se găsesc și elevi care învață la Liceul Tehnologic „Ferdinand I” din Râmnicu Vâlcea

La început de an școlar, operatorul Distribuție Oltenia rămâne aproape de generația viitorului și marchează noi momente cu #energiepentrubine în programul Ucenic Electrician. Astfel, este vorba despre

• deschiderea anului școlar pentru cei peste 300 de tineri înscriși la liceele partenere din județele Argeș, Gorj, Teleorman, Mehedinți, Vâlcea și Olt;

• extinderea în județul Olt, prin parteneriatul cu Liceul Tehnologic „Alexe Marin” din Slatina (aceasta fiind și ultima destinație pe harta celor șapte județe care formează inima Distribuție Oltenia);

• inaugurarea laboratoarelor electrice de ultimă generație din județele Vâlcea și Olt, alăturate în program în perioada 2020-2021

• cele mai noi „accesorii” prin care tinerii înscriși să țină pasul cu inovațiile din domeniu: manuale de inginerie electrică și tablete moderne.

Început de an școlar alături de peste 300 de Ucenici Electricieni

Tinerii înscriși la clasele Ucenic Electrician din cadrul instituțiilor școlare partenere ale proiectului (Liceul Tehnologic „Astra” Pitești, Liceul Energetic Târgu Jiu, Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria, Liceul de Transporturi Auto Drobeta Turnu Severin, Liceul Tehnologic „Ferdinand I” Râmnicu Vâlcea, respectiv Liceul Tehnologic „Alexe Marin” din Slatina) s-au reunit, pe 13 septembrie 2021, la startul unui nou an școlar și al unei noi etape de pregătire pentru meseria viitorului.

În anul școlar 2021-2022, operatorul Distribuție Oltenia va continua să dezvolte beneficiile oferite elevilor din program. Astfel vor fi asigurate cele mai bune condiții pentru formarea tinerilor, indiferent de context. Pe lângă panouri fotovoltaice, tablete pentru toți elevii și burse de performanță pentru primii cinci elevi din fiecare clasă, lista completă a beneficiilor și oportunităților oferite în perioada 2016-2021 poate fi consultată pe website-ul proiectului, secțiunea Despre program: https://ucenicelectrician.ro/despre-program/.



Investiție de aproximativ 24.000 euro pentru laboratoare electrice moderne în județele Vâlcea și Olt

Cu ocazia deschiderii noului an școlar, Distribuție Oltenia a organizat inaugurarea celor două laboratoare electrice în valoare de aproximativ 24.000 euro, în liceele partenere din județele Vâlcea și Olt. Noile spații de învățare vor deservi peste 50 de ucenici înscriși în anul școlar curent, precum și viitoarele generații din program. Aceste două laboratoare se alătură și celorlalte cinci disponibile în liceele partenere din proiect, adunând o investiție de peste 80.000 euro doar în echipamente necesare pentru o practică de calitate.

Prin acces la echipamente moderne, amplasate într-un mediu controlat, Distribuție Oltenia oferă tinerilor pasionați de electricitate un loc în care să poată experimenta tainele meseriei într-un mod practic.

Tablete și manuale de specialitate care completează pregătirea pentru meseria viitorului

Pentru al doilea an consecutiv, operatorul Distribuție Oltenia le-a asigurat «bobocilor» din proiect câte o tabletă pentru a-și transforma pasiunea în reușite și pentru a deveni cei mai buni în meseria aleasă.

În plus, o noutate adusă de program în acest an școlar au fost manualele de inginerie electrică oferite liceelor partenere, ca suport în procesul de formare a viitorilor specialiști. Doza de #energiepentrubine oferită de noile manuale a fost posibilă cu sprijinul ADREM – una dintre companiile pe care Distribuție Oltenia le are alături în derularea programului de internship plătit, Electrician Junior, dedicat absolvenților Ucenic Electrician.

Pentru mai multe detalii despre proiectul Ucenic Electrician puteți accesa link-ul https://ucenicelectrician.ro/.

Informații suplimentare despre proiectul Ucenic Electrician

„Platforma www.ucenicelectrician.ro deschide noi oportunități în interacțiunea cu tinerii pasionați de electricitate, prin conținut interactiv și informații pe înțelesul tuturor. Pentru că misiunea noastră rămâne aceea de a pregăti viitorii profesioniști din domeniu, am creat pentru ei o lume digitală, personalizată cu toate elementele necesare dezvoltării pentru o carieră de succes”, a declarat Eugen Butoarcă, Director Executiv Distribuție Oltenia.

Periodic, platforma va fi actualizată cu materiale utile și interactive, precum tutoriale sau tururi virtuale, va continua să prezinte poveștile autentice ale tinerilor înscriși și să transmită valorile care definesc un profesionist din domeniu. Cu fiecare nou capitol scris în proiect, aducem la realitate viziunea noastră asupra viitorului în energie.

Principalele beneficii și rezultate din proiectul Ucenic Electrician, de care vor beneficia elevii înscriși, sunt următoarele

• un proces de formare care include dobândirea de cunoștințe solide din domeniu, teoretice și practice, pentru integrarea pe piața muncii și angajarea în Distribuție Oltenia, dar nu numai;

• ateliere de dezvoltare personală, susținute de traineri specializați;

• acces la echipamente moderne prin: laboratoare electrice cu aparatură performantă, tablete pentru a rămâne conectați la proiect sau la cursurile online, dar și echipament de protecție format din salopetă de lucru și cască;

• stagii de practică în instalațiile Distribuție Oltenia;

• burse lunare a câte 200 lei, acordate primilor cinci elevi din fiecare clasă, suplimentar față de sprijinul financiar oferit de către stat;

• posibilitatea de a participa la un internship plătit, timp de șase luni, după terminarea celor trei ani de școală, în echipa Distribuție Oltenia sau la parteneri.

• Direcția Comunicare și Marketing din cadrul Distribuție Energie Oltenia