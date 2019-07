Peste 2,2 miliarde euro pentru dezvoltarea satului românesc şi sprijinirea fermierilor

Conform datelor oficiale, valoarea totală a fondurilor europene pe care țara noastră le-a primit în acest an pentru agricultură şi dezvoltare rurală se ridică la peste 2,2 miliarde euro. „În primele cinci luni ale acestui an, plăţile pentru proiectele de investiţii au fost cu 30% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018, ridicându-se la valoarea de 9,6 miliarde lei. Vorbim despre investiţii atât din fonduri guvernamentale, cât şi din fonduri europene. Chiar săptămâna trecută au intrat în conturile României încă 24 de milioane de euro, bani destinaţi dezvoltării satului românesc şi sprijinirii fermierilor. Astfel, valoarea totală a fondurilor europene pe care România le-a primit în 2019 pentru agricultură şi dezvoltare rurală se ridică la peste 2,2 miliarde euro. Vom continua să asigurăm finanţare pentru investiţii, dar, în acelaşi timp, ne implicăm pentru ca aceste proiecte de dezvoltare să fie realizate la timp şi să aibă beneficii economice şi sociale”, declară deputatul Vasile Cocoș. În plus, pentru încurajarea investiţiilor private, Ministerul Finanţelor Publice a pus în consultare publică noi măsuri pentru simplificarea şi îmbunătăţirea procedurilor, astfel încât mediul de afaceri să poată accesa mai uşor două scheme de ajutor de stat pentru proiecte cu impact major în economie şi pentru cele destinate dezvoltării regionale.

