PĂRINȚII ELEVILOR VOR FI DE ACORD!? Centre de vaccinare în școlile din România

O informație interesantă a apărut, zilele trecute, în mass-media românească. Deocamdată, deși are putea avea efecte asupra a cel puțin un milion de români (elevii cu vârste cuprinse între 12/15 și 18 ani – depinde care are ar fi vârsta finală care ar putea fi considerată potrivită pentru începere vaccinării) ea nu a produs prea multe ecouri în rândul societății civile. Probabil pentru că mulți părinți (alături de copiii lor) sunt plecați în vacanță!

Informația la care facem referire prevede că, începând cu toamna acestui an, ar putea fi amenajate centre de vaccinare pentru elevi chiar în școlile în care învață aceștia! Sigur, nu chiar în orice școală din România. Probabil că doar în școlile cu mulți elevi, în majoritate din mediul urban. Potrivit ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, acordarea de stimulente pentru vaccinarea anti-COVID este un subiect în discuţie la nivelul Guvernului.

„Până atunci, ştiu exemple de universităţi care se gândesc, pe baza autonomiei universitare, să-şi motiveze proprii studenţi pentru a se vaccina. Sunt universităţi care vor beneficia de sprijinul universităţilor de medicină şi farmacie pentru organizarea unor centre de vaccinare în campusurile universitare înainte de cazarea studenţilor pentru începerea anului universitar. Pentru elevi o să organizăm centre de vaccinare cât mai aproape de şcoli, acolo unde va fi posibil chiar şi în şcoli. Nu trebuie să uităm că pentru elevi este nevoie şi de acordul părinţilor”, a menţionat Cîmpeanu.

Ministrul a adăugat că un procent important de elevi din rândul celor care au terminat clasa a XII-a şi au susţinut Bacalaureatul s-au vaccinat anti-COVID pentru a nu periclita unul dintre cele mai importante examene din viaţa lor.

Ministrul nu crede că o zi liberă este un stimulent pentru elevii care ar vrea

să se vaccineze după începerea anului școlar

Sorin Cîmpeanu a mai precizat că nu va susţine acordarea unei zile libere pentru elevii care se imunizează contra COVID-19. „Nu cred că o zi de stat acasă este un stimulent şi nu voi susţine astfel de stimulente între ghilimele”, a concluzionat ministrul Educației.

Sursă text: Bursa.ro