Osemintele eroilor din Primul Război Mondial, înhumate la Perișani

La finele săptămânii trecute s-a mai scris o pagină in istoria țării: Țara Loviștei și-a cinstit eroii. Au fost înhumate cu onoruri militare osemintele a șase soldați căzuți in Primul Război Mondial, in zona Poiana Spinului, comuna Perișani. Alte două oseminte, dar ale unor soldați nemți, au fost înmormântate într-un cimitir din comuna Titești. Pe „insula” unde se află Centrul de Informare Turistică și un muzeu cu obiecte descoperite în zonă chiar de edilul Ion Sandu a fost amenajat și un cimitir, acolo fiind înhumate osemintele soldaților români. Alături de autorități publice locale, județene, directori ai instituțiilor de cultură, istorie, au participat și 100 de localnici și oameni din vecinătate. Prezent a fost și prefectul județului, Florian Marin, cel care a ținut să mulțumească tuturor celor ce au depus eforturi deloc puține la realizarea acestui obiectiv: reprezentanților Muzeului de Istorie, Poliției, Jandarmeriei, ISU Vâlcea, Medicina Legală, Direcției de Cultură, CJ Vâlcea, Arhiepiscopiei, Cultului Eroilor și, nu-n ultimul rând, celui ce s-a zbătut cel mai mult – primarului Sandu.

Au trecut 11 luni de când au fost descoperite osemintele și s-au pus bazele acestui proiect, iar prin eforturile enorme, mai ales din cauza birocrației, s-a reușit bifarea acestuia. Așadar, in ziua de 5 iulie, s-a scris o filă de istorie județeană și națională în Țara Loviștei. Recunoștință veșnică și glorie eternă eroilor neamului românesc!

