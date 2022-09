„Oricum va arăta viitoarea programă şcolară, ea va fi parcursă de elevii din Râmnicu Vâlcea în săli de clasă moderne, dotate cu echipamente performante, în şcoli curate, cu holuri luminoase”

A declarat primarul Mircia Gutău

Luni, pe 5 septembrie 2022, în prima zi a anului școlar 2022/2023, primarul Mircia Gutău și echipa sa din administrația locală au vizitat mai multe școli din municipiu. În mesajul pe care l-a transmis părinților elevilor, cadrelor didactice, dar și elevilor, edilul Râmnicului a subliniat faptul că beneficiarii sistemului public de învățământ preuniversitar din municipiu au început anul școlar în condiții bune. Edilul a precizat că, printre dotările pe care administrația locală a reușit să le asigure unităților școlare din oraș, se numără săli de clasă moderne, dotate cu echipamente performante, şcoli curate cu holuri luminoase, instalaţii sanitare şi termice de ultimă generaţie.

Mesajul primarului Mircia Gutău

În rândurile de mai jos, vă prezentăm mesajul primarului Mircia Gutău transmis la început de an școlar:

„Dragi elevi, cadre didactice şi părinţi!

Anul şcolar începe într-un context marcat de profunde transformări ale actului educativ. Se modifică legi şi apar noi ordine, se schimbă programe ce au fost valabile decenii, se reformează un întreg sistem. Nu este prima şi mi-e teamă că nici ultima oară când asistăm la astfel de contorsionări. Sper doar ca ele să fie, până la urmă, în folosul elevilor care să aibă parte de o instruire cât mai adecvată şi de o pregătire reală pentru viaţă. Între toate aceste schimbări, un lucru este constant la Râmnicu Vâlcea: preocuparea Primăriei Municipiului de asigurare a celor mai bune condiţii pentru desfăşurarea procesului şcolar, oricum va arăta el.

Am alocat sume considerabile de la bugetul local pentru investiţii, reparaţii şi dotări la şcoli şi grădiniţe, am atras fonduri europene pentru reabilitarea şi modernizarea unor unităţi de învăţământ, am accesat finanţări prin programele naţionale de dezvoltare locală pentru construirea de grădiniţe sau alte structuri educative şi suntem cuprinşi în planurile guvernamentale pentru ridicarea de noi creşe în municipiu. Oricum va arăta viitoarea programă şcolară, ea va fi parcursă de elevii din Râmnicu Vâlcea în săli de clasă moderne, dotate cu echipamente performante, în şcoli curate, cu holuri luminoase şi instalaţii sanitare şi termice de ultimă generaţie.

Investim în viitorul comunităţii azi, pentru că doar astfel ne putem gândi la dezvoltarea Râmnicului de mâine. Una fără alta nu se poate! Iar rezultatele foarte bune ale elevilor noştri, performanţele obţinute la olimpiade sau numeroasele medii de 10 luate la Evaluarea Naţională şi Bacalaureat (pe care am fost onorat să le premiez în numele Primăriei Municipiului cu sume importante de bani) confirmă justeţea acestei politici. De la care – eu vă garantez! – nu ne vom abate nici de-aici încolo! Vă doresc un an şcolar plin de reuşite, cu note mari şi acumulări de cunoştinţe cât mai folositoare! Mult succes!”.