Oaspeți din Spania, Franța, Turcia și Suedia, la CNI „Matei Basarab”

În perioada 18-22 octombrie 2021, Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea a găzduit cea de a doua întâlnire LTT (learning/teaching/training) din cadrul proiectului ENVISING – Evoking Notions Via Inclusive Sharing to Inspire Next Generation) cu număr de referință 2019-1-ES01-KA221-004191, parte a programului Erasmus+. Proiectul de parteneriat strategic a fost început în anul 2019, dar a fost imediat afectat de criza mondială a infectărilor cu noul virus SARSCOV-2 ceea ce a împiedicat realizarea activităților față în față, dar care a permis sudarea echipelor din proiect prin realizarea unor activități online.

După mai bine de un an de activități virtuale, partenerii din proiect au luat decizia de a continua și a finaliza proiectul prin activități față în față. Astfel, coordonatorul spaniol (IES PUIG de sa FONT din Son Servera, Mallorca) alături de partenerii din Franța (Collège Honoré D’Urfé din Saint-Etienne), Turcia (Huseyin Ak Ortaokolu din Antalya) și Suedia (Hedda Wisingskolan din Harnosand) au fost găzduiți pentru activitățile proiectului de CNI „Matei Basarab”, o adevărată școală europeană, deținătoare a Certificatului Lingvistic European și a labelului de școală Etwinning, o instituție de învățământ care are în desfășurare 14 proiecte europene și care din acest an este unul din beneficiarii Acreditării Erasmus+ în domeniul educației școlare.

Proiectul ENVISING își grupează activitățile în jurul unei aplicații realizate în cadrul proiectului, o aplicație ce se poate descărca gratuit și care funcționează în maniera Instagram: utilizatorii pot încărca poze și filme care fac referire la protecția mediului înconjurător, încercând să le ofere tinerilor un instrument pe placul lor dar care să atragă atenția asupra necesității de a ne schimba comportamentul în sensul protejării resurselor planetare, a evitării risipei și a reciclării. Fiecare țară parteneră este responsabilă de dezvoltarea unui anumit modul, WATER MODULE fiind capitolul ce aparține României. În acest sens, activitățile derulate de CNIMB în săptămâna de proiect au fost legate de apă: circuitul apei în natură, diferitele stări ale apei, nevoia de apă curată, expoziție de picturi și desene, pictură EBRU etc. De asemenea, oaspeții liceului au avut posibilitatea de a vizita cascada Lotrișor, piscinele termale de la Călimănești, barajul de la Brădet și salina Ocnele Mari.

Complementare direcției generale a proiectului au fost și alte două activități ce corespund unor obiective secundare: un workshop destinat metodelor calitative de explorare a pieței (în vederea dezvoltării abilităților de antreprenoriat în rândul tinerilor prin crearea de softuri) și o dezbatere centrată pe problema discriminării (educația incluzivă fiind o prioritate a proiectelor europene). Profesorii și elevii au realizat toate activitățile prevăzute în aplicație, atât prin participarea direct, cât și prin activități online la care au participat elevii din Suedia dar și toată echipa din Italia (Istituto Comprensivo Statale „San Giovanni di Bosco” din Isernia) care a preferat să participe la activitățile proiectului în sistem online.

Deși este o perioadă dificilă, cu multe restricții, activitățile proiectului s-au desfășurat în condiții maxime de securitate sanitară: CNIMB era în sistem online în acea săptămână, toți participanții la activitățile față în față sunt persoane vaccinate cu schema completă (atât profesorii, cât și elevii), toți participanții au purtat mască atât pentru activitățile din interior, cât și pentru cele din exterior, au fost evitate locurile aglomerate. Astfel au fost realizate cu succes activitățile, iar obiectivele au fost atinse, aducându-ne încă o dată aminte că proiectele europene sunt menite să ne apropie, să ne permită o reajustare a mentalităților și a comportamentelor, să ne facă mai implicați în societatea contemporană și să ne permită o colaborare autentică bazată pe o percepție corectă a celuilalt, pe încrederea în toți cetățenii europeni, pe cooperarea eficientă și pe deschidere culturală. Iar noi, cei de la CNIMB, credem că am reușit și suntem mândri de contribuția noastră esențială la construirea unei imagini pozitive a României și o modificare a reprezentărilor pe care UE le are în raport cu țara noastră.

• Comunicat de presă