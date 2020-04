Nu mai e mult: la Spitalul Vechi din Râmnicu Vâlcea se vor face primele teste pentru depistarea Coronavirusului!

Așa după cum vă anunțam joi seara, aparatul Real Time PCR a sosit la Râmnicu Vâlcea în ultima zi a lunii aprilie. Despre importanța instalării acestui modern aparat (care cuprinde și un laborator biologic) la Spitalul Vechi din Râmnicu Vâlcea, Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, a oferit mai multe informații:

„După ședința Consiliului Județean am primit o veste bună. Anume că au început să sosească acele componente ale aparatului de testare Real Time PCR. A venit aparatul propriu zis și a mai venit o componentă care se numește extractor automat Ex Made 32+. În zilele următoare sunt așteptate și celelalte componente. Pentru mine și pentru vâlceni este o veste bună. Pentru mine, personal, este o veste bună pentru că, după cum știți, inițial am propus, iar consilierii județeni au aprobat, și pentru asta le mulțumesc tuturor colegilor consilieri, toți bani necesari pentru acest aparat. Ulterior, am primit o adresă de la Prefectură în care ni se spunea că și Guvernul alocă bani, urmând ca noi să punem partea noastră de bani. Astfel, am mai aprobat o hotărâre în care, iată, cu bani de la Consiliul Județean, cu bani de la Guvern, acest aparat a putut fi achiziționat. Din păcate, procedura a durat, durează și instalarea aparatului. Sper ca în cel mai scurt timp să putem efectua teste aici. Licitația a fost organizată de Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, cel care, prin intermediul conducerii, ne-a și transmis vestea că a venit aparatul, plus unele componente. Este o veste bună pentur că efortul Consiliului Județean Vâlcea pentru achiziționarea acestui aparat a fost unul important. Consiliul Județean a dat bani și pentru acele containere modulare, patru la număr, de ultimă generație, care sunt funcționale acum. Au fost alocați bani pentru echipamente, pentru dezinfectanți, dar și pentru aparate de respirat. Evident că resursele cu care vom sprijini Spitalul Județean nu se vor opri aici. Iar pentru noi, cei de la Consiliul Județean, este important să fim alături de oameni în această luptă complicată pe care cadrele medicale, eroii din fiecare zi, o duc contra acestei boli cumplite. Dar, cu voia lui Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor, vom învinge și totul va fi bine. Până atunci, vă rog să aveți grijă de dumneavoastră, stați acasă și protejați-vă pe dumneavoastră și pe cei dragi”.

Când se vor putea efectua primele teste la Vâlcea?

Vâlcenii trebuie să știe că aparatul nu va fi funcțional imediat după ce a ajuns la Spitalul Vechi deoarece acesta presupune o întreagă infrastructură ale cărei «piese» trebuie să fie interconectate. Din informațiile noastre, aparatul va putea fi folosit pentru testarea vâlcenilor după 10-14 de la momentul în care va ajunge în județul nostru (deci, undeva în jurul datei de 10 mai). Mai este vorba și despre instruirea personalului care va lucra cu modernul aparat, și acest aspect urmând să necesite câteva zile, poate chiar o săptămână. Oricum, ideea este că, undeva către mijlocul lunii mai, Vâlcea ar urma să se afle pe lista scurtă a județelor în care se vor putea efectua astfel de teste.

„Am verificat personal spațiile în care va fi montat aparatul pentru testare SARS-CoV-2. În această locație, pe care Consiliul Județean Vâlcea a dat-o în administrarea Spitalului Județean Vâlcea, va fi amenajat un laborator biologic specializat, unde vor fi montate toate componentele necesare aparatului de testare Real Time PCR. Mulțumesc angajaților spitalului cu ajutorul cărora se realizează aceste lucrări de amenajare a viitorului laborator de testare. Ne preocupă sănătatea vâlcenilor și vom continua să sprijinim spitalele vâlcene pentru a depăși cu bine această perioadă complicată”, a declarat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, în cursul zilei de 28 aprilie, după vizita derulată la Spitalul nr. 2 din Râmnicu Vâlcea.