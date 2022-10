NOILE UTILAJE ALE RAJDP VÂLCEA au fost «probate» în Dănicei

Data de 23 septembrie 2022 a reprezentat ziua în care angajații Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea au avut posibilitatea de testa modul de funcționare a noilor utilaje care au ajuns în dotarea regiei aflate în subordinea Consiliului Județean Vâlcea. S-a întâmplat într-un moment important, în care angajații regiei au efectuat lucrări de asfaltare pe un drum județean care avea mare nevoie de o astfel de îmbunătățire. Este vorba despre Drumul Județean 678 B, drum care, deși este destul de scurt, asigură legătura rutieră dintre trei județe: Argeș, Vâlcea și Olt. Aceste lucrări de asfaltare la care am făcut referire s-au derulat pe un tronson al acestui drum de pe raza comunei Dănicei. Asfaltul nou a ajuns pe tronsonul dinspre comuna Vitomirești (județul Olt), acesta fiind ultimul «segment» de drum județean care mai trebuia asfaltat pe raza comunei Dănicei.

„DJ 678 B face legătura județului nostru cu județele Argeș și Olt și are o lungime de circa 10 kilometri. Am asfaltat și ultima porțiune, de 1,1 kilometri, din acest drum. Este vorba despre porțiunea dinspre comuna Vitomirești, județul Olt, care se afla într-o stare mai accentuată de degradare. Astfel, prin finalizarea acestor lucrări, drumul asigură condiții de trafic în siguranță, fiind asfaltat pe întreaga lungime”, a declarat, de la locul executării lucrărilor, Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

Ce utilaje noi a primit RAJDP Vâlcea?

Și dacă tot am vorbit despre noile utilaje care au ajuns în curtea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, președintele CJ Vâlcea ne-a oferit mai multe informații și pe marginea acestui subiect.

„Vineri, 23 septembrie, am văzut în «acțiune» și noile utilaje achiziționate de RAJDP, cu sprijinul Consiliului Județean Vâlcea. Este vorba de o freză de asfalt, necesară realizării decapărilor, care va completa trusa de asfalt existentă (repartizator+cilindru) și care a fost dotată și cu cisternă autopropulsată pentru transport apă, cu o capacitate de opt tone. De asemenea, mașina universală de întreținere drumuri a fost echipată cu perie mecanică, instalație de încălzire și împrăștiere emulsie, dar și cu sărăriță pentru activitățile de iarnă”, ne-a declarat președintele Constantin Rădulescu.

Prezent de asemenea pe tronsonul de peste un kilometru pe care s-au executat lucrările de asfaltare, primarul comunei Dănicei, Dumitru Pirneci, a mulțumit președintelui Constantin Rădulescu și angajaților Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pentru eforturile depuse și pentru «gura de modernitate» pe care au adus-o pe raza comunei.