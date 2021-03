NEAGU și LISCEVIC, cele mai bune handbaliste din România!

Marile rivale CSM București și SCM Râmnicu Vâlcea și-au împărțit și la acest capitol dominația din campionatul intern

Cristina Neagu (CSM București) și Kristina Liscevic (SCM Râmnicu Vâlcea) au primit premiile pentru cea mai bună jucătoare a campionatului, respectiv cea mai bună handbalistă din străinătate a competiției interne feminine (aferente sezonului 2019-2020). Federația Română de Handbal a stabilit jucătorii sezonului trecut în urma votului exprimat de antrenorii din Liga Florilor MOL.

Cum se cunoaște, pandemia de Coronavirus a dat peste cap sportul la nivel mondial, iar handbalul românesc nu a făcut excepție. Chiar dacă sezonul 2019-2020 nu s-a putut încheia pe teren, cele mai bune jucătoare care au evoluat în Liga Florilor MOL au fost răsplătite cu trofee acordate în urma voturilor antrenorilor tuturor echipelor din prima ligă. Astfel, căpitanul naționalei și inter stânga la CSM București, Cristina Neagu, a fost desemnată cea mai bună din Liga Florilor. Kristina Liscevic, de la SCM Râmnicu Vâlcea, a primit cele mai multe voturi la categoria jucătoarelor străine care evoluează în România. Ambele au fost premiate de președintele FRH – Alexandru Dedu, și de Camelia Ene – CEO MOL România, în cadrul unui eveniment desfășurat într-o stație de servicii MOL.

După ce au primit trofeele, ambele sportive au participat la o discuție amicală.

„2020 a fost un an atipic! Am jucat puține meciuri, dar când am jucat, am făcut-o bine. Le mulțumesc tuturor antrenorilor care m-au votat. Mama va fi foarte fericită pentru acest nou premiu, pentru că toate trofeele pe care le-am cucerit au rămas în casa părinților. Ei îmi păstrează în camera în care am crescut toate medaliile și cupele. Are grijă de toate, le aranjează, la curăță”, a declarat Cristina Neagu, după ce a fost desemnată cea mai bună jucătoare din Liga Florilor MOL în sezonul 2019-2020.

„Sunt fericită că am primit acest premiu, mai ales pentru că m-au votat antrenorii. Le mulțumesc tuturor și mă gândesc acum că am avut un an bun. Îmi place să joc în România, Liga Florilor este un campionat puternic, intens. Mereu avem adversari care vor să ne învingă și avem întotdeauna meciuri grele”, a mărturisit Kristina Liscevic de la SCM Râmnicu Vâlcea, desemnată cea mai bună jucătoare străină din Liga Florilor MOL în sezonul 2019-2020.

Între vacanțe și muzică

Chiar dacă handbalul le ocupă cea mai mare parte a timpului, cele două jucătoare găsesc și momente de respiro, atunci când își încarcă bateriile cu diverse activități.

„Îmi place să merg în vacanță, mai ales vara, când am mai mult timp la dispoziție. Ca să mă relaxez citesc, merg la film, mă plimb. Sigur, în contextul pandemiei a fost mai greu să realizez unele dintre aceste lucruri. Dar încerc să mă deconectez cât de mult pot de la handbal pentru că am nevoie de pauză. Îmi place să conduc, nu vreau să stau în mașină în liniște, ascult muzică, orice gen”, a detaliat Cristina Neagu.

„Atunci când nu sunt la antrenament sau nu îmi studiez adversarii, încerc să mă relaxez. Muzica este cea mai mare pasiune a mea. Fie că este vorba de cântat, scris piese, editare video pentru un clip pentru prima melodie pe care am scris-o… totul are legătură cu muzica. Când conduc, când fac curat în casă, înainte de antrenament, în cantonament, mereu cânt”, a punctat și Kristina Liscevic.

• Sursă foto și text: SPORTSNET GROUP