NEA ONICĂ, ultimul veteran de război din Sălătrucel, ATINGE CENTENARUL

Ion Roșca, ultimul veteran al comunei Sălătrucel, s-a născut în 26 septembrie 1921

Sărbătoare printre veteranii de război vâlceni; unul dintre foarte puținii rămași în viață își aniversează centenarul în această duminică. Viața locotenent-colonelului (în retragere) Ion Roșca, din Sălătrucel, este una mai mult decât tulburătoare și a fost publicată recent chiar de către Ministerul Apărării Naționale, pe o pagină dedicată special războinicilor dintre 1939-1945.

„În 1942, la 20 februarie, am intrat în armată, la Regimentul 1 Dorobanți, din Craiova. În 1943, ne-au trimis în Germania timp de un an și când ne-am întors, pentru că eram bine instruiți, ne-au trimis la Școala de subofițeri în rezervă nr. 5 din Radna. Eram subofițer de serviciu pe unitate când a venit ordin că s-au întors armele și ne-au atacat ungurii. Noi nu aveam armament greu, că eram școală, doar armament ușor de infanterie și a durat până ne-au venit întăriri.

Am plecat pe front pe 23 august 1944. Viața pe front era foarte grea: păduchi, mizerie, stăteam nemâncați cu zilele, pâinea era uscată de abia o mai puteai mânca, de multe ori nu aveam apă, era vai de capul nostru. Eu am fost cercetaș, comandant pluton. Era arma cea mai grea, trebuia să cercetez inamicul și să adun informații. După șase ani am venit acasă, când comuniștii ne-au oferit pensie și ne-au îndemnat să plecăm acasă. După război, am lucrat la calea ferată 30 de ani. Și acolo am avut o viață grea, împingeam vagoane și munceam din greu.

Noilor generații le spun să aibă grijă de România, să fie sănătoase și să îmbătrânească frumos. Eu ce să fac, îmi pare bine că ne mai caută câte cineva. Câteodată mă întreb cum am ajuns până la vârsta, când mă gândesc prin câte am trecut…”.