APROAPE DE COMĂ ALCOOLICĂ, un bărbat se plimba cu mașina prin Sălătrucel

În data de 23 octombrie 2023, în jurul orei 12.30, angajații Postului de Poliție Berislăvești au depistat, pe Drumul Județean 703 G, pe raza comunei Sălătrucel, un bărbat în vârstă de 54 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

„Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1.59 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, șoferul a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ne-au anunțat polițiștii vâlceni.

Sursă foto: Arhivă