Ministrul Marcel Boloș, PUS ÎN DIFICULTATE de ultima interpelare a Danielei Oteșanu

În rândurile de următoare vă prezentăm în integralitate conținutul interpelării formulată de Daniela Oteșanu pentru ministrul Marcel Boloș: „Având în vedere angajamentul autorităților române asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență de a aloca aproape șase miliarde de euro, adică 20,5% din valoare totală a fondurilor pentru proiectele de digitalizare, care sunt împărțite între cei șase piloni și cele 15 componente ale acestora, vă rog să-mi detaliați care este stadiul programelor pe fiecare domeniu în ceea ce privește digitalizarea serviciilor publice la nivelul administrației centrale și locale. Vă solicit stadiul acestor programe pentru digitalizarea serviciilor publice, întrucât România se afla, în anul 2020, pe penultimul loc, adică doar înaintea Bulgariei, în ceea ce privește indicele DESI (Digital Economy and Society Index), care reprezintă gradul de digitalizare al economiei și al societății din fiecare cele 27 de state membre, conform raportului publicat de Comisia Europeană”, se arată în preambulul întrebării. „Așa cum știți, așteptările populației, atât din partea persoanelor fizice, cât și a firmelor sunt foarte mari în privința gestionării interacțiunii cu instituțiile statului. Este foarte important de implementat toate programele pentru eficientizarea relației dintre stat și cetățean. Pe lângă beneficiile aduse oamenilor, digitalizarea aduce beneficii și instituțiilor statului. Un stat digitalizat e un stat mai transparent, un stat mai corect, un stat în care regulile sunt aceleași pentru toți cetățenii, un stat mai greu de furat, un stat capabil să gestioneze și să coreleze informații. Instituțiile nu trebuie să cedeze sub povara hârtiilor mutate de la un minister la altul sau a maldărelor de dosare stivuite cu care se mândrește fiecare birou și care, de multe ori, tronează inclusiv în holurile instituțiilor, unde se formează cozi interminabile. Domnule ministru, prin digitalizare vor putea fi automatizate cele mai multe servicii de interacționare cu publicul care nu implică un nivel ridicat de complexitate, degrevând astfel ghișeele fizice de sarcini simple și repetitive. Personalul de la ghișeu s-ar putea ocupa astfel în mod special de probleme reale unde și-ar putea folosi în mod optim experiența și astfel s-ar face într-adevăr administrație eficientă în interesul cetățenilor. O altă problemă majoră care este în legătură directă cu digitalizarea serviciilor publice și care trebuie corectată în perioada următoare se referă la conectivitatea și utilizarea serviciilor online. Conform aceluiași raport menționat anterior, în România 45% dintre locuințe, în special din zona urbană, au acces și sunt abonate la astfel de servicii, în condițiile în care mai mult de o cincime dintre români nu au utilizat niciodată internetul și mai puțin de o treime au competențe digitale elementare. Așadar este foarte important ca, prin aceste programe prevăzute în PNRR, să se utilizeze resurse și în această direcție a însușirii cunoștințelor de utilizare a serviciilor digitale în scopuri utilitare. Solicit răspuns în scris”, i-a mai transmis Daniela Oteșanu ministrului Marcel Boloș.

