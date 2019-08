Minerul Costești a debutat în Superligă cu o victorie în deplasare

Debutul acestei ediții fotbalistice vâlcene a fost o explozie de goluri

Sâmbătă, 24 august, favorita principală a Superligii vâlcene de fotbal din acest an a pornit la drum cu cinci goluri marcate în Băbeni, dar și cu trei primite după un meci spectaculos în cadrul unei prime etape doldora de goluri. Dacă Minerul Costești a reușit cinci goluri în deplasare, Oltul Drăgoești, una dintre cele mai ambițioase trupe în această ediție de campionat, a semnat șase în partida cu A.S. Viitorul Budești. Una dintre echipele cu pretenții, Cozia Călimănești a scos, de asemenea, o victorie strânsă în deplasarea de la Ionești, în vreme ce AS Băile Olănești „a rupt tabela” cu Stejarul Vlădești: 7-1!