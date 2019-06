Minerul Costești a câștigat Cupa României

• „ortacii” aduc sub Arnota cel dintâi trofeu din istoria lor

Cele mai bune echipe din fotbalul vâlcean și-au disputat Cupa după un campionat pe care l-au străbătut umăr la umăr până dincolo de mijlocul play-off-ului. Viitorul Dăești, campioana Superligii din acest an, și Minerul Costești, „umbra” sa, au fost obligate să dispute finala în condiții deosebit de grele, pe un teren care arăta, în multe zone, ca o veritabilă piscină. Finala a debutat la fel de furtunos ca și vremea din aceste zile, golul minerilor după nici zece minute de joc dovedindu-se hotărâtor într-o bătălie pe muchie din care spectacolul s-a predat repede tensiunii și nervilor. Reușita ortacului Marinescu a contribuit și ea la creșterea temperaturii meciului, cam­pionii din Dăești considerând golul neregulamentar și lăsându-se imediat pradă frustrării și furiei față de arbitrii. După aceea, fotbalul s-a înecat repede în bălțile omniprezente ale terenului din Drăgoești iar campionii l-au pierdut inutil și mult prea devreme pe Lucian Iordache. Tocmai înainte de pauză, acesta a avut o ieșire nervoasă al cărei preț final avea să fie plătit de restul colegilor lăsați să lupte singuri pentru trofeu.

Spre lauda lor, jucătorii Viitorului și-au dovedit înălțimea de campioni în a doua jumătate a meciului. Și-au înghesuit rivala în majoritatea timpului, au avut o posesie și o circulație care au sfidat „bazinul” unde trebuiau să construiască și tot efortul lor în ciuda inferiorității numerice și a oboselii care se acumula minut după minut. Cu răbdare și cu dinții strânși, Minerul Costești a câștigat, în cele din urmă, al doilea meci din acest an cu rivala sa din Dăești iar Cupa merge sub Arnota. Sâmbătă, însă, la Hidro, episodul cinci și ultim al războiului Superligii 2019. Unul pentru onoare și statistică.

Peștereanu, supărat foc pe AJF

Marele absent la finala de Cupă a fost chiar primarul Costeștiului, Toma Peștereanu care a refuzat să asiste la meci după ce a văzut în ce condiții extreme s-a disputat finala: „A fost o bătaie de joc maximă! Nu poți să tratezi așa o sărbătoare pentru aceste două echipe care sunt și cele mai bune din județ, pentru acești băieți și de la noi și de la Dăești care au muncit un an întreg ca să ajungă să-și trăiască și să-și joace marele lor vis: un meci cu trofeul pe masă. Nu se poate așa ceva! Slavă Domnului că nu s-a lăsat cu accidentări la ce hal de teren a fost… Nu vreau să mai fiu vreodată martor la așa ceva! E lipsă totală de respect pentru jucători, pentru cluburi, pentru spectatori, pentru tot! Nu ai voie să dai drumul la un joc în astfel de condiții! E fotbal, nu polo, ce dracu… Meritul acestui trofeu le revine președintelui Sergiu Holtei cât și antrenorilor care au pregătit echipa în acest sezon: Răzvan Milosteanu și Marius Vlădoi. Felicit băieții pentru această reușită istorică și le promit că e ultima oară când am permis să le fie pusă în pericol sănătatea pe un astfel de teren! Urez, sincer de tot, baftă Viitorului Dăești la baraj și voi încerca să ajung să-i încurajez personal din tribună!”

