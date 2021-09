MINERII DAU SEMNE DE VIAȚĂ chiar de pe «scaunul electric»

Ortacii din Liga a III-a și-au impresionat primarul care nu-i iartă de cârcotași

Când aproape toată lumea își punea doar problema diferenței de scor, Minerul Costești a reușit să smulgă un egal imens în fieful celei mai mari favorite la promovarea în Liga a II-a, CSM Slatina. În cadrul celei mai recente etape a Seriei a VI-a, ortacii de sub Arnota au dat o probă de mare caracter întorcând meciul din drumul spre o înfrângere scontată și terminând 1-1 cu trupa de la sud. Mare pasionat de fotbal, Toma Peștereanu, edilul social-democrat al Costeștiului, nu și-a mai putut ascunde năduful.

„Am văzut că aproape nimeni nu se mai obosea să ne dea vreo șansă ori să ne ofere măcar un dram de respect numai și pentru faptul că am decis să creștem niște copii în sezonul acesta. Toți așa-zișii specialiști ne cântau Prohodul și ne plângeau de milă că ne întoarcem cocoșați de la Slatina. Copiii aceștia merită mai multă încredere și au nevoie de susținere dacă mai vrem să avem fotbal în Vâlcea. Ce e mai ușor decât să arunci în derizoriu munca și sacrificiile unor băieți dedicați? Mă înclin în fața lor și a rezultatului pe care l-au scos acolo unde aproape nimeni nu s-a deranjat să ne dea vreo șansă…”, au fost cuvintele lui Peștereanu.