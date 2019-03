Mihai Mateescu, primar Băile Govora despre alocările din veniturile TVA:„După aproape două decenii de administrație, e o premieră amară!”

• șeful liberal al administrației govorene nu poate trece ușor peste alocările din finalul de an

Edilul liberal contabilizează o nouă lovitură de la Guvern, la acest început de an 2019. Mihai Mateescu, alesul PNL din Băile Govora, spune că, după aproape 20 de ani, e o premieră absolută pe care trebuie s-o gestioneze: „La finalul anului trecut, din sume defalcate și venituri TVA, am primit 0 lei. Este pentru prima dată 19 ani de zile de când muncesc în această instituție când trebuie să «jonglez» cu așa ceva. Mai mult, de la nivelul primului ministru, am primit cea mai mică sumă din toată România. E o decizie politică, fără nici o discuție. Și o să vă și spun de ce: în acești din urmă ani, stațiunea noastră a crescut constant și sigur ca vizibilitate și interes. În acest sens, nu uitați că în 2017 am prins podiumul pentru stațiunile balneo. E un fapt deloc neglijabil. Sigur că lucrurile astea sar în ochi și când un primar de Opoziție iese în evidență, sunt destui care trebuie să se asigure că nu mai avansează. Nu contează comunitatea, ci doar culoarea politică. În viitor, nu putem da înainte dacă punem înainte de toate apartenența politică a primarilor. N-avem cum!”.