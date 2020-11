Magda Popescu a preluat CONAF Vâlcea

CONAF – Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – a fost adus, la Vâlcea, în urmă cu mai bine de un an de zile, de Ana Loredana Predescu, un antreprenor de succes pe piața media.

La începutul lunii noiembrie 2020, Magda Popescu a preluat ștafeta de la Ana Loredana Predescu, cea care atâta timp cât s-a aflat la conducerea filialei CONAF de la Vâlcea creat o comunitate de succes.

Magda Popescu este un nume cunoscut pe piața media din județul Vâlcea. Timp de 16 ani, alături de soțul ei, cunoscutul jurnalist Romeo Popescu, a condus ziarul Vocea Vâlcii. Din anul 2017, Magda Popescu se află singură la conducerea ziarului Vocea Vâlcii. De asemenea, din anul 2007, Magda Popescu manageriază și o agenție de publicitate.

”Este o onoare pentru mine să fiu președintele CONAF Vâlcea și îi mulțumesc Anei Loredana Predescu pentru această oportunitate. Vreau să construim la Vâlcea un CONAF puternic, fie că vorbim de afaceri conduse de femei, fie că vorbim de businessuri conduse de bărbați.

Afacerile în media sunt complicate. Știți și dvs. foarte bine că nu putem vorbi de o simplă prestare de servicii. Tocmai de aceea sunt convinsă că voi găsi argumentele necesare pentru a face din CONAF Vâlcea o comunitate puternică de afaceri”, ne-a declarat Magda Popescu, președinte CONAF Vâlcea.

La Vâlcea, CONAF își propune asigurarea reprezentativității businessurilor locale la nivel central, în raport direct cu factorii de decizie din cadrul guvernului. De asemenea, avem în vedere posibilitati de promovare pe pietele internationale prin valorificarea oportunitatilor oferite in cadrul schimburilor de experienta organizate de Conaf.

Ce este CONAF?

CONAF – Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin a luat naștere în anul 2018 și are la ora actuală peste 1300 de companii membre și reprezentăm peste 120.000 de angajați. Obiectivul nostru este de a susține antreprenoriatul feminin pentru că în viziunea Uniunii Europene femeile fac parte din categoria vulnerabilă și antreprenoriatul feminin este privit ca o măsură de ponderare a asistaților sociali. Membrii nostri fac parte din categoria persoanelor juridice indiferent de mărimea companiei și vă pot spune cu sinceritate că, urmare a eforturilor depuse de noi, CONAF este sigura entitate din România care face parte din boardul WEGATE, entitate creată de către Comisia Europeană pentru susținerea femeilor antreprenor din UE.

CONAF și-a pus amprenta pe pactul pentru muncă

Pe lângă susținerea mediului antreprenorial ne-am preocupat în ultimul an de forța de muncă. Ca urmare a discuțiilor avute cu membrii noștri am constatat că cea mai mare problemă, comună, era legată de forța de muncă calificată. Așa că, în anul 2019 am lansat proiectul Pactul pentru Muncă și în urma dezbaterilor la care au participat peste 200 de antreprenori, manageri, miniștri și chiar primul- ministru am hotărât împreună cu partenerii din proiect să propunem Guvernului și Parlamentului o serie de măsuri pe termen mediu și lung, pentru a contracara efectele negative cu care ne confruntăm.

– Pactul pentru Muncă, este un proiect inițiat de către CONAF și Federația pentru Petrol și Gaze- și presupune o serie de măsuri printre care flexibilizare a pieței muncii, digitalizare, educație pe tot parcursul vieții, dar nu numai. În acest moment avem deja consens cu toate partidele politice urmează dezbaterea cu Guvernul României și apoi prezentarea proiectului dlui președinte Klaus Iohanis.

Tot la finalul anului 2019 am inițiat demersurile pentru a introduce opțional cursurile de antreprenoriat în cadrul ciclului de gimnaziu.

– Pactul pentru Educație Antreprenorială, reprezintă acordul semnat cu Ministerul Educației prin care agreăm să se introducă optional orele de antreprenoriat încă din cadrul ciclului gimnazial, formarea un grup de lucru cu experți desemnați de CONAF pentru elaborarea curiculei precum și acordarea de suport cu. Ajutorul membrilor CONAF pentru a-i face pe copii să înțeleagă într-un mod practic ceea ce înseamnă antreprenoriatul. Sperăm ca începând cu anul 2021 acest proiect să fie implementat în toate școlile din România, deocamdată este aplicat cu succes în cadrul Complexului Educațional Laude-Reut.

– În luna martie am pregătit un pachet de propuneri pe care l-am înaitat Guvernului și miniștrilor responsabili. Parte din propunerile înaintate de noi au fost asumate și astăzi sunt viabile, mă refer aici la șomajul tehnic și la subvenția de 41,5% pentru personalul reîncadrat, propunerea noastră inițială a fost de a acorda sectorului privat un pachet de stimulare constând în subvenții de la guvern în cuantum de 5500 lei (câștigul salarial mediul brut pe lună) pe perioada stării de urgență pentru fiecare angajat păstrat timp de 6 luni, precum și alte soluții pentru reducerea la minim a pierderii de locuri de muncă și alternanța muncii clasice cu cea de acasă.

-am promovat nevoia de reintroducere a unităților protejate, care dau companiilor posibilitatea de folosi taxa de solidaritate pentru cumpărarea de produse și servicii, am reușit să modificăm Legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cât și nevoia aprobarii procedurii de autorizare a unitatilor protejate.

-pentru anul 2021 avem deja pregătite o serie de proiecte și propuneri care să dezvolte și să susțină învățământul tehnic și dual.

Obiectivele CONAF

Promovarea intereselor economice ale României

Promovarea și protejarea intereselor antreprenorilor la nivel local, regional, național și internațional

Constituirea unei imagini consolidate a CONAF și sporirea gradului de vizibilitate a organizației.

Implicarea activă a mediului de afaceri în comisii de dialog social la nivel național și internațional

Sprijină dezvoltarea activităților de promovare a serviciilor și asistentei de specialitate pentru exportatori

Îmbunătățirea cadrului legislativ pentru a stimula creșterea economică: meșteșuguri, export, freelanceri

Parteneriate strategice cu alte confederaţii

Construcția unor parteneriate public private