LAURENȚIU CAZAN: „Angajații din sectorul producției de energie electrică și termică vor ieși mai devreme la pensie”

Vești bune pentru angajații din sectorul producției de energie electrică și termică. Miercuri, 16 iunie 2021, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege ce prevede modificarea art. 56 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Astfel, potrivit modificărilor adoptate, angajații din producția energiei electrice și termice vor beneficia de reducerea vârstei de pensionare cu 13 ani și un stagiu de cotizare redus „25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 30 de ani în locurile de muncă din sector”.

Cazan: „Modificările sunt foarte importante pentru calitatea vieții celor care muncesc în această industrie”

„Aceste modificări vor aduce un plus de valoare în viețile celor care lucrează în aceste domenii extrem de importante, dar foarte dificile. Condițiile de muncă în sectorul producției de energie electrică și termică sunt deosebit de periculoase pentru starea de sănătate a salariaților, întrucât se desfășoară în majoritatea timpului în spații puțin ventilate, în medii cu puternice degajări de pulberi sau la temperaturi extreme. Mai mult decât atât, inducția electromagnetică din spațiile de producție generează deseori afecțiuni neurologice și cardiovasculare în rândul angajaților, iar pulberile în suspensie generează afecțiuni pulmonare severe și chiar cancere iremediabile. Astfel, consider că aceste modificări sunt foarte importante pentru calitatea vieții celor care muncesc în această industrie”, a precizat deputatul PNL Vâlcea.

În plus, Laurențiu Cazan a declarat că numărul persoanelor care ar putea beneficia de prevederile acestei legi nu este unul de natură să genereze un impact bugetar nesustenabil. Liberalul vâlcean este sigur că aceste cheltuieli suplimentare vor putea fi susținute de stat, fără să creeze o gaură în buget.

