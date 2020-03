La SCM Râmnicu Vâlcea, continuă campania de transferuri

După ce a oficializat două transferuri la început de săptămână (Evghenija Minevskaja – componentă a naționalei Germaniei care evoluează pe postul de inter stânga, în vârstă de 28 de ani și Maren Nyland Aardahl – o norvegiancă născută pe 2 martie 1994, la Trondheim, care evoluează pe postul de pivot și are 1,83 metri înălțime), campioana SCM Râmnicu Vâlcea a anunțat perfectarea unui nou transfer. Este vorba despre handbalista Zeljka Nikolic, care evoluează pe poziția de extremă dreapta. Are 1,64 metri înalțime, fiind nascută pe 12 iulie 1991 (are 28 de ani în prezent) în localitatea Priboj din Serbia. Jucătoarea a venit de la SCM Craiova, echipă alături de care a cucerit, în vara anului 2018, Cupa EHF (atunci când la gruparea din Bănie se afla și actuala portăriță de la SCM Râmnicu Vâlcea, Yuliya Dumanska).

În carieră, Zeljka Nikolic a mai evoluat pentru echipele ORK Vrnjacka Banja, WHC Biseri, Buducnost Podgorica, Ringkøbing Håndbold și SCM Craiova. 276 de goluri a înscris cea mai proaspătă dintre achizițiile făcute de SCM Râmnicu Vâlcea în ultimele trei sezoane în care a evoluat pe prima scenă valorică a handbalului feminin românesc.

Jucătoarea este încântată de atmosfera de la Vâlcea

„Este o mare oportunitate pentru mine. Merg la o echipă care va juca în Liga Campionilor și care își propune obiective importante. M-am simțit excelent la Craiova, oamenii au fost minunați, dar vreau să fac un pas înainte în carieră. Cunosc foarte bine echipa de la Vâlcea, am jucat de atâtea ori împotriva sa cu Craiova. Am fost și la meciuri în Liga Campionilor, atmosfera e cu adevărat senzațională. Abia aștept să mă alătur fetelor, din vară”, a declarat Zeljka Nikolic.

Sursă foto: Facebook SCM Râmnicu Vâlcea