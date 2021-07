La Ocnele Mari, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Judeţeană „Matei Basarab” Vâlcea a adus un omagiu martirilor anticomunişti

Joi, 8 iulie 2021, între orele 10.30-15.30, în prezenţa a peste 70 de persoane (istorici, filologi, preoţi, publicişti, artişti, politicieni etc.), în oraşul Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, s-a desfăşurat cea de-a XI-a ediţie a manifestării cultural-religioase Memorialul „Vasile Militaru” (în acest an sub genericul Fenomenul Ocnele Mari). Manifestarea a fost organizată de Consiliul Local Ocnele Mari, Primăria oraşului Ocnele Mari, Biblioteca Publică „Vasile Militaru” Ocnele Mari, Casa de Cultură „Mircea Demetriade” Ocnele Mari, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vâlcea şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Judeţeană „Matei Basarab” Vâlcea (co-fondatoare a manifestării în anul 2010), în parteneriat cu: Parohia Trăistari, Parohia Râureni, Consiliul Judeţean Vâlcea, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România – Filiala Vâlcea, Forumul Cultural al Râmnicului, Cercul Informal de la Râmnic „România – Grădina Maicii Domnului” şi Societatea Culturală „Anton Pann” Râmnicu-Vâlcea (co-fondatoare a manifestării). Coordonator program a fost Aurora Popescu – funcţionar în cadrul Primăriei Ocnele Mari, iar moderatori şi conferenţiari au fost istoricii Eugen Petrescu şi Florin Epure.

Prima parte a evenimentului s-a desfăşurat la Ocniţa, la Monumentul Foştilor Deţinuţi Politici Anticomunişti din România şi a fost moderată de istoricul Eugen Petrescu – preşedintele Filialei Judeţene „Matei Basarab” Vâlcea a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, care, după ce a prezentat «Semnificaţia manifestării», a dat cuvântul primarului localităţii, Remus Sasu şi vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, col. (r) Florian Marin. În continuare un sobor format din nouă preoţi a oficiat slujba de pomenire a martirilor anticomunişti. La încheierea acestei prime părţi au fost depuse coroane de flori.

Redăm un fragment din cuvântul istoricului Eugen Petrescu:

„Aici, la Ocniţa, la 8 iulie 1959, se stingea din viaţă, la vârsta de 74 de ani, în condiţii inumane, greu de descris – mizerie, înfometare şi bătăi crunte – unul dintre cei mai iubiţi oameni de cultură ai României interbelice, poetul naţionalist Vasile Militaru, fiu de ţărani săraci din satul Dobreni, comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu – autor al unei impresionante opere literare naţionaliste şi religioase, ce avea să-i aducă sfârşitul martiric.

În urma refuzului de a-şi folosi talentul literar în slujba comunismului, este arestat la Piteşti, la 8 ianuarie 1959. Ulterior, este transferat la Craiova, judecat şi condamnat prin sentinţa dată la 20 iunie 1959 de către Tribunalul Militar Craiova la 20 de ani de temniță grea pentru crimă de uneltire contra orânduirii sociale; 12 ani de închisoare corecțională pentru delictul de deținere de publicații interzise; 10 ani de degradare civilă, confiscarea totală a averii personale şi obligația de a plăti 1.000 lei cheltuieli de judecată. Aşadar, Vasile Militaru primeşte, la vârsta de 74 de ani, o condamnare de 32 ani. Transferat la Penitenciarul Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, acesta moare, într-o celulă umedă, în chinuri cumplite, la doar trei săptămâni de la pronunţarea sentinţei.

Pentru a rămâne nemuritor pe Pământ, poetului Vasile Militaru îi era suficientă opera publicată, dar, aşa cum se întâmplă cu toţi cei ucişi întru Hristos, comuniştii l-au făcut nemuritor şi în Cer – martir întru Hristos!

Vasile Militaru, asemenea sutelor de mii de români ucişi între anii 1944-1989, este un simbol al martiriului, al suferinţei fără margini generată de regimul comunist, un simbol al Ocnelor Mari şi al României. Prin Vasile Militaru, poetul-martir pe care îl comemorăm astăzi, aducem celor ce au suferit şi sfârşit în Penitenciarul Ocnele Mari, în cele 44 de penitenciare principale şi 72 de lagăre de muncă forţată de pe cuprinsul României, fraţilor basarabeni şi bucovineni, ucişi în puşcăriile şi beciurile serviciilor represive sovietice, deportaţi şi ucişi în necuprinsul spaţiu asiatic, recunoştinţa noastră pentru suferinţa şi sacrificiul lor”.



Slujbă de pomenire la mormântul gol al poetului Vasile Militaru

Într-un grup restrâns s-a mers la Cimitirul Bozasca, unde a fost oficiată o slujbă de pomenire la mormântul gol al poetului martir Vasile Militaru şi la Cimitirul Trăistari, unde a fost oficiată o slujbă de pomenire a preotului Petre-Dinel Veţeleanu (decedat joi, 17 iunie 2021, la vârsta de 53 de ani), unul dintre fondatorii Memorialului „Vasile Militaru” şi al Festivalului Naţional de Poezie „Vasile Militaru”, alături de Costea Marinoiu, Eugen Petrescu, Mihai Sporiş, la care s-au adăugat ulterior Ioan St. Lazăr, preotul Nicolae State-Burluşi ş.a.

Cea de-a doua parte a manifestării s-a desfăşurat la Casa de Cultură „Mircea Demetriade” şi a constat în dezvelirea şi sfinţirea Bustului „Chipul martirului anticomunist” – operă de artă plastică ce îl întruchipează pe poetul martir Vasile Militaru, în care este oglindită suferinţa nemărginită a celor ce au pătimit şi au murit în puşcăriile comuniste.

Bustul (cu dimensiuni de 41/33/60/105 cm) este realizat din praf de piatră de sculptorul Traian Duţă din municipiul Curtea de Argeş, judeţul Argeş (conform contractului nr. 119/22.12.2020 încheiat între Filiala Judeţeană „Matei Basarab” Vâlcea a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” şi PFA Traian Duță), iar soclul (cu caracter temporar) este confecţionat din lemn de cireş (material donat de preotul Nicolae State-Burluşi), de meşterul tâmplar Doru Pietrăroiu din comuna Vlădeşti, judeţul Vâlcea.

Opera a fost realizată la iniţiativa istoricului Eugen Petrescu, preşedintele filialei şi va fi donată oraşului Ocnele Mari după fixarea acesteia pe un soclu din piatră, ce va fi construit într-un scuar situat în vecinătatea Casei de Cultură „Mircea Demetriade” (instituţie în cadrul căreia funcţionează şi Biblioteca Publică „Vasile Militaru”), valoarea totală a monumentului – bust şi soclu – ridicându-se la suma de 25.000 lei (5.000 euro).

Prin această donaţie, Eugen Petrescu îşi onorează ideea şi promisiunea făcută la ediţia din 2018 a memorialului, dorinţa sa având ca principal scop eternizarea memoriei generaţiei pătimitoare în puşcăriile şi lagărele comuniste şi înnobilarea oraşului Ocnele Mari cu un nou monument de for public, al treilea după Monumentul Eroilor de Război (Ocnele Mari) şi Monumentul Foştilor Deţinuţi Politici Anticomunişti (Ocniţa).

În partea a treia a manifestării, preoţii Bogdan Nistor şi Bogdan Brădeanu, de la Parohia Trăistari, au evocat personalitatea preotului Petre-Dinel Veţeleanu.

Partea a patra a fost dedicată Simpozionului regional „Universul concentraţionar românesc – Penitenciarul Ocnele Mari”, moderat de istoricul Florin Epure – directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vâlcea). Au conferenţiat: prof. dr. Florin Epure, „Istoria Penitenciarului Ocnele Mari”; prof. Eugen Petrescu, „Ocnele Mari – oraş martir”; prof. dr. Tudor Nedelcea, „Vasile Militaru – martir al neamului românesc”; prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, „Eroul necunoscut în opera poetului Vasile Militaru”; prof. dr. Gabriel Croitoru, prof. dr. Georgeta Ghionea, „Documente inedite aflate în custodia Serviciului Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale despre implementarea «Comunismului» în zona Olteniei”; dr. ing. Mihai Sporiş, „Petre Pandrea în Academia de sub Pământ”; prof. dr. Ion Popescu, „Suferitori în Penitenciarul Ocnele Mari, în timpul regimului communist”; drd. Ovidiu Udrescu, „Rezistenţa şi represiune în România comunistă”; drd. Cătălin Sîiulescu, „Amintiri despre Academia de sub Pământ”.

La încheierea simpozionului, Maria Şalaru – preşedinta Societăţii Culturale „Vasile Militaru” din Chişinău (organizaţie care promovează personalitatea poetului martir creștin Vasile Militaru, valorile culturale, spirituale şi patriotice ale neamului românesc), a prezentat opera celui omagiat, reeditată de aceasta în mai multe ediţii şi a recitat din ea.

Manifestarea a continuat cu un recital din creaţiile poeţilor martiri Vasile Militaru şi Radu Gyr, susţinut de actori ai Teatrului „Ariel” Râmnicu Vâlcea şi s-a încheiat cu un concert de muzică corală susţinut de Corul Academic „Euphonia” al Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea.