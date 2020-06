La împlinirea a 30 de ani de la reînființarea CCI Vâlcea, președintele Valentin Cismaru a scos o carte incendiară despre Sistemul Cameral din România

Pandemia și starea de urgență prelungită au fost materializate într-o carte de memorii greu digerabile

În luna aprilie 1990, era inițiată prima tentativă de reînființare a Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, încercând să adune un grup de inițiativă.

În ziua de 3 iulie 1990, se consemna cea de-a doua încercare de reînființarea a Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea. Valentin Cismaru, inspector teritorial în Ministerul Economiei, reușea să închege asocierea mai multor agenți economici.

La 12 iulie 1990, avea loc prima întâlnire a grupului de inițiativă, format din peste 30 de reprezentanți ai agenților economici locali și se redacta Hotărârea de reînființare a Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea.

26 iulie 1990 este data istorică la are loc Prima Adunare Generală a Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, pentru proiectul de buget și alegerea conducerii, Valentin Cismaru fiind ales în funcția de președinte. Documentele de înființare vor fi legalizate în data de 6 august 1990, la Notariatul de Stat din Râmnicu Vâlcea, procedura finalizându-se cu HG 799/1990.

Aniversarea de 30 ani de la reînființarea CCI Vâlcea este marcată prin apariția cărții: „Serviciul Român de Comerț – Influențe ale fostului regim comunist asupra conducerii sistemului camerelor de comerț și industrie din România”.

Autorul este însuși președintele CCI Vâlcea iar titlul vorbește de la sine despre faptul că, mai mult ca niciodată, Valentin Cismaru nu a folosit nici un fel de mănuși atunci când a relatat istoria recentă a Sistemului Cameral din România.

„De ce am vrut să scriu aceste pagini despre Camerele de Comerț și Industrie din România? În primul rând, pentru că-l consider un subiect deosebit de interesant, apărut pe fondul acelor evenimente din 1989 și având un loc rezervat în linia întâi a tot ceea ce se presupunea că trebuie să fie afacerile din România capitalistă. Și pentru că, așa după cum s-a întâmplat peste tot în această lume, era normal ca și în România aceste camere ar fi trebuit să apară și să funcționeze în noua optică post-ceaușistă.

Din nefericire, însă, după cum veți vedea din această tentativă de a pune pe hârtie publicului câteva păreri și întâmplări despre aceste camere de comerț, fenomenul nu a fost cel așteptat. Dimpotrivă. Din păcate, el a atins foarte puține din obiectivele pe care o astfel de instituție și le propusese. Nici măcar rolul pe care îl avea rezervat. Această carte își propune să scoată în față câteva dintre motive și cauze.

Ea este dedicată împlinirii a 30 de ani de la reînființarea Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea. Aceasta a fost menirea sa. Sper să fi reușit să adun tot ceea ce era de amintit și de subliniat. Au fost ani plini. În toți acești ani, am trăit schimbări importante, am trăit schimbarea istoriei și am trăit urmările acestor schimbări…

Și cu bucurii, și cu mai puține bucuri. Și cu împliniri dar și cu multe, foarte multe… în mod cert, mult prea multe, neîmpliniri amare. Pentru că am fost și voi rămâne un realist, nu neapărat sau în mod obligatoriu, un pesimist de serviciu, pot afirma răspicat că se putea și mai bine. Mult mai bine.

În primul rând, pentru acest județ este unul căruia nu cred că-i lipsește nimic pentru a izbuti. În al doilea rând, oamenilor din Vâlcea despre care continui să cred că merită mai mult decât s-au obișnuit să ceară și să se lupte”, își explică autorul lucrarea.

Cartea poate fi achiziționată de la sediul CCI Vâlcea.